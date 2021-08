Pickel abdecken: So geht's!

Pickel, Rötungen und Akne sind keine gern gesehenen Gäste in unserem Gesicht. Und schon gar nicht, wenn wir nicht einfach zuhause bleiben können, sondern zu einer wichtigen Verabredung oder in die Schule müssen. Statt im Bett mit einer Zinksalbe gegen Pickel zu liegen, heißt es jetzt also: Wie deckt man Pickel am besten ab?

Die eine ultimative Methode gibt es nicht, aber einige Varianten, die dir helfen, die gerötete Haut zu neutralisieren. Wichtig: Finger weg! Wenn du an deinem Pickel noch weiter rumdrückst, wird es nur noch schlimmer. Auch gelangen oft Bakterien über deine Hände in die Wunde und die Stelle kann sich entzünden. Deshalb: Immer lieber Pinsel beim Auftragen von Make-up verwenden als die Fingerspitzen. Und falls ihr doch mal die Finger ins Spiel bringt - vorher unbedingt gründlich waschen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Abdeckstift in Komplementärfarbe

Komplementärfarben sind Nuancen, die genau gegensätzlich zu deiner Hautfarbe oder zur Farbe des Pickels sind. Bei einer Rötung wäre es in dem Fall ein gelber oder grüner Ton. Wärmere Hauttypen greifen zu einem kräftigeren Farbton als hellere Typen. Und so geht's:

Abdeckstift in Komplementärfarbe auf die betroffenen Stellen tupfen. Nicht zu viel verwenden, weil sonst die Unreinheit zusätzlich gereizt wird.

Anschließend wie gewohnt Foundation und Puder auftragen - jedoch nur tupfend und nicht wischend, weil sonst der Abdeckstift verschmiert.

Concealer und Foundation

Auch mit einem Concealer, der sonst dunkle Augenringe abdeckt, könnt ihr euch den Pickeln widmen. Greift zu einem möglichst hellen und deckenden Produkt, das den Pickel sichtbar verschwinden lässt.

Concealer auf Pickel großzügig auftragen. Am besten gelingt das, wenn du kleine Kreuze über die betroffene Stelle machst.

Als Nächstes schnappt euch einen Beautyblender und tupft die Foundation vorsichtig über den Concealer und deckt alles anschließend gründlich mit Puder ab.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Make-up Stick

Ist das ein Concealer oder doch schon Foundation? Es ist beides in einem! Aussehen tut der praktische Stick wie ein etwas breiterer Concealer-Stift und eignet sich gerade zum Verreisen praktisch im Handgepäck ideal.

Statt wie bei den anderen Anwendungen dürft ihr mit dem Stick großflächig arbeiten. Ziehe zwei große Dreiecke über deine Wangen, einen Strich über deine Nase und ein Kreis auf deiner Stirn.

Jetzt ist verblenden angesagt: Mit entweder Pinsel oder Beautyblender zauberst du einen ebenmäßigen Look.

Mineralize Puder

Die Konsistenz des Puders sorgt für das fluffige Gefühl auf der Haut. Am besten lässt es sich mit einem Pinsel auftragen, den ihr auch für Lidschatten verwenden würdet.

Beim Eintauchen in das Puder wirst du schon spüren, wie leicht es sich anfühlt. Gleiches gilt für deine Haut: Tupfe vorsichtig das deckende Mineralize Puder auf die geröteten Stellen.

Mit einem normalen Puder kannst du jetzt dein restliches Gesicht ebenmäßig verblenden.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->