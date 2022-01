WhatsApp-Status-Sprüche: Die 80+ besten!

WhatsApp-Status-Sprüche können alles sein: witzig, fies, deep, albern … aber bitte niemals langweilig! 😁 Aber aus dem Stehgreif einen coolen Status-Spruch aus dem Ärmel zu schütteln, ist keine einfache Sache. Daher haben wir uns mal ein bisschen schlau gemacht und präsentieren euch ganz stolz die 80+ besten und witzigsten WhatsApp-Status-Sprüche. Viel Spaß damit!

Was ist der WhatsApp-Status?

"Hey there! I am using WhatsApp!" – diesen Spruch hat vermutlich schon jede*r mal gelesen. Zu finden ist der WhatsApp-Status meistens in der Profilinformation unter Bild und Namen. Mit einer Ausnahme: Sollte dich jemand blockiert haben, kannst du weder Status noch Profilbild sehen. Eines der möglichen Indizien, die darauf hindeuten, dass dich eine Person bei WhatsApp blockiert hat. Auf der Messenger-App gibt es auch eine Vorauswahl an Status-Sprüchen, die du in deine WhatsApp-Info packen kannst: "Beschäftigt", "Verfügbar", "In der Schule" usw. Diese Sprüche sind jedoch vor allem eins: total langweilig und ziemlich unpersönlich.

Du willst einen coolen Spruch auf deinem Profil? Eine WhatsApp-Info, die alle zum Lachen bringt? Zum Nachdenken anregt? Vielleicht auch ein bisschen aufregt? 😂 Da bist du hier total richtig, denn wir verraten dir die coolsten WhatsApp-Status-Sprüche. Und wer seine Mitmenschen über WhatsApp ein bisschen ärgern will, dem haben wir ein paar witzige WhatsApp-Pranks zusammengesammelt!

WhatsApp-Status ändern: So einfach funktioniert es

Um deinen WhatsApp-Status zu ändern, musst du ein bisschen in die App eintauchen. Der Weg ist aber ganz einfach! Wir haben dir einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt:

Öffne WhatsApp und geh in die Chat Übersicht

Tipp auf die drei Punkte oben rechts

Tipp auf „Einstellungen“ im Pop-up Menü

Klick oben auf dein Profil-Bild

Tipp bei „Info“ auf das Stift-Symbol

Gib jetzt via des Stifte-Symbols bei „Aktuelle Info“ einen neuen Spruch ein und geh dann auf „Speichern“

Und nun brauchst du nur noch einen coolen WhatsApp-Status-Spruch … und davon haben wir dir hier eine große Auswahl an über 80 Sprüchen zusammengestellt.

Die besten WhatsApp-Status-Sprüche

Mit unseren WhatsApp-Sprüchen ist dein Profil nie langweilig! SlyBrowney / iStockphoto

Schweigen 🤐 ist die beste Antwort auf nervige Fragen

Kommas setz ich dahin, wo sie gut aussehen.

Same old shit 💩 but a different day.

Wenn ich lächle bist du nicht der Grund dafür.

Arbeit ist nichts für mich, ich bin eher der Freizeittyp.

Ich hab schon genug Stress mit meinen Haaren.

Für dich soll's rote Rosen 🌹 regnen. Mit Vasen!

Wir sind jung – das rechtfertigt alles!

Ich soll dich vom Niveau grüßen. Ihr seht euch ja nicht so oft.

Gefühle sind heutzutage auch nur noch was für ganz Mutige …

Keine Ahnung, was los ist! Ich bin normal, aber die anderen sind komisch.

Eine Träne besteht zu 1% aus Wasser 💧 und zu 99% aus Gefühlen ❤️

Es ist hart, ein Diamant 💎 in einer Welt voller Klosteine zu sein.

Ich bin cool! Und was kannst Du so?

Solang du nicht google heißt, tu nicht so, als ob du alles wüsstest

Hab grad den schönsten Mensch ever gesehen – im Spiegel!

Rettet die Erde 🌍 ! Sie ist der einzige Planet mit Schokolade🍫

3 Worte, 12 Buchstaben. Leicht zu sagen, schwer zu beweisen: ''Ich bin Batman"

Life is short. Eat dessert first!

Ich würd ja abnehmen, aber ich hasse verlieren!

Hört nie auf zu träumen – schlaft weiter 💤

Ich lauf vor Hausaufgaben nicht davon – dafür bin ich viel zu faul.

Die ersten 5 Tage nach dem Wochenende sind die schlimmsten 🙄

Du willst eine perfekte Freundin? Kauf dir ’ne Barbie 💋

Tut mir leid, aber es ist deine Schuld

Hey there! WhatsApp is using me.

Ich red gern mit mir selber. Immerhin brauch ich auch mal einen Expertenrat!

Es gibt kein Tier, für das man so viel tut, wie für die Katz.

Dieser Kontakt hat Sie blockiert.

Der härteste Selbstversuch ever: normal sein.

Hey there! Liest du schon wieder meinen Status?

Lieber eingebildet ausgehen als ausgebildet eingehen.

Das Leben ist kurz, hör auf meinen Status zu lesen!

Ich muss dir nicht gefallen. Ich bin ja auch kein Facebook-Status!

Wenn du das liest, hast du eindeutig zuviel Zeit ⏱

Ich hab keine Macken! Das sind Special Effects!

Batterie fast leer 🔋 – nerv mich später!

Als Gott den Orientierungssinn vergab, hatte ich mich verlaufen!

Von Amor gemobbt … 🏹

Ich so: Och bitte! Mein Leben so: Nö!

Versuch nicht mich zu verarschen, das kann ich besser!

Klar kannst du dich mal melden, halt nur nicht bei mir.

Ich sollte echt mal was mit meinem Leben anfangen… Morgen vielleicht 📆

Jemand nannte mich heute faul. Ich hätte ihm fast noch geantwortet.

So. To-Do-Liste steht. Jetzt muss ich nur jemanden finden, der sie abarbeitet.

Gib immer 💯 % - außer bei der Blutspende!

Achtung, Achtung! Hier spricht Kapitän Niveau – wir sinken ⛴

Hobbys: Frühstück, Mittagessen, Abendessen!

Endlich Wochenende! Jetzt nur nicht blinzeln, sonst ist es vorbei!

Hirn 🧠 : Sei geduldig. Herz ❤️ : WIE LANGE DENN???

Ich bin verwirrter als ein Chamäleon in einer Packung Smarties

Glaub nie was du siehst! Auch Salz sieht wie Zucker aus!

Ich habe nicht versagt, sondern 1.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren!

Jeder meiner Status ist eine geheime Botschaft an jemand Besonderen. 😜

Manche Überraschungen werden nie vergessen und manche sind niemals vergeben.

Ich habe mich mehr als einmal in dich verliebt. 💖

Ich verletze andere nicht, denn ich weiß, wie es sich anfühlt.

Ich respektiere nur die Leute, die es verdienen, respektiert zu werden!

Jungs brauchen auch ein HIRN um das HERZ eines Mädchens zu verstehen.

Er*sie ist nicht perfekt, aber er*sie ist alles, was ich will.

Du kannst eine Millionen Entschuldigungen machen oder eine Millionen Euro.

Du bist mein Tom und ich bin dein Jerry.

Das LEBEN ist nur ein SPIEL ohne REGELN.

Begrüße deine Ängste mit einem Lächeln. 🤗

Glück ist von uns selbst abhängig.

Ich warte auf eine WiFi-Verbindung.

Ich sollte einen Oscar bekommen, so krass kann ich Stress in der Schule schauspielern.

Meine Playlist erzählt dir die Geschichte meines Lebens.

Unsere Freund*innen machen unsere Welt aus.

Dein Verhalten mag mich verletzen, aber meins kann dich killen! ☠

Schreibt …

Status lädt …

Vergiss dein Alter und leb dein Leben!

Das Leben ist kurz, also lächle, solange du noch Zähne hast!

Bin ich verrückt oder bin ich verliebt?

Das Leben geht weiter … mit oder ohne dich!

Spare Wasser – trink Bier! 🍻

Ich bin nicht besonders, ich bin eine limitierte Edition!

Die Leute sagen, nichts sei unmöglich, aber ich tue jeden Tag nichts.

Zucker? Nein Danke, ich bin schon süß.

Du brauchst keinen Grund, um jemand anderem zu helfen.

Das Leben ist kurz – schreib schneller!

Es gibt generell kein schlechtes Wetter – nur die unpassenden Klamotten.

Wenn ich sterbe, möchte ich, dass mein Grabstein kostenloses WiFi hat, damit mehr Leute zu Besuch kommen.

