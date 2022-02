WhatsApp: So kannst Du gelöschte Nachrichten trotzdem lesen

Mit der Lösch-Funktion war endlich ein langersehntes WhatsApp-Feature da, dabei ist es Fluch und Segen zu gleich. Wer schon mal aus Versehen einen Text an jemanden geschickt hat, der eigentlich für jemand anderen bestimmt war, hat sich sicher über diese Option gefreut. Wenn man selbst jedoch eine gelöschte Nachricht in seinem Chat hat, fragt man sich sofort: Was da wohl stand? Wir zeigen dir drei Tricks, wie du gelöschte Nachrichten auf WhatsApp doch noch lesen kannst. Übrigens: Bald soll es auf WhatsApp Nachrichten geben, die sich von selbst löschen!

Trick 1: Gelöschte WhatsApp-Nachrichten in Benachrichtigungen

Diese Variante gelöschte Nachrichten zu lesen, ist vermutlich die einfachste: Wenn du dem zugestimmt hast, werden deine Nachrichten auf dem Startbildschirm als Vorschau angezeigt – auch wenn sie gelöscht sind! Bedeutet: Solange dein Handy gesperrt ist, kannst du in den Benachrichtigungen alle Nachrichten lesen. Wenn du diese Funktion ausgestellt hast und auch nicht nutzen möchtest, gibt es jedoch noch zwei weitere Tricks, die funktionieren könnten.

Trick 2: Pro-Tipp für Android-Handys

Dieser Trick ist vermutlich etwas umständlich und funktioniert nur auf Android-Handys, trotzdem kannst du so gelöschte Nachrichten auf WhatsApp lesen! Gehe in die Einstellungen deines Handys und klicke doppelt auf "Build-Nummer", so aktivierst du den Entwicklermodus. In den dortigen Benachrichtigungseinstellungen kannst du die Datei "android.text" öffnen. Dort kannst du nach WhatsApp-Nachrichten suchen und auch gelöschte Nachrichten im Quellcode entziffern.

Trick 3: Apps zum Lesen von gelöschten WhatsApp-Nachrichten

Für die krass neugierigen Menschen unter euch, gibt es auch Apps, die gelöschte WhatsApp-Nachrichten lesen können. "Notification History Log", "Launcher Nova" oder "WhatsKit" sind Apps, mit denen das möglich ist. Wichtig ist nur: Die Apps müssen installiert sein BEVOR die Nachricht gelöscht wurde, also am besten gleich mal erledigen! 🙈

