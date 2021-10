WhatsApp-Horoskop: Dein Sternzeichen verrät, wie du Nachrichten schreibst!

Ob Löwe, Zwilling oder Stier: Jedes Sternzeichen hat gewisse Charakterzüge. Einige sind eher die passiven Schreiber andere besonders aktiv oder verschicken nur Emojis. Wir verraten euch wie euer Sternbild per WhatsApp kommuniziert.

WhatsApp-Nachrichten: Dein Sternzeichen verrät dir wie du textest

Schütze

Sei es bunte Emojis, GIFs, Memes, Videos, Bilder etc. Das Sternzeichen Schütze versendet diese fast schon willkürlich. Ab und zu schleicht sich zwar auch ein richtiges Wort in ihre Nachricht rein, aber eine ernsthafte Unterhaltung ist mit diesem Feuerzeichen extrem schwer.

Stier

Funkstille gibt es bei Stieren nicht. Oft stellen sie eine Frage nach der anderen, um nicht unhöflich oder desinteressiert zu wirken. „Wie geht’s dir?“, „Was machst du?“, „Alles klar bei dir?“ – irgendwie ist diese Fragerei ja doch ganz süß!

Löwe

Protzen ist geil! Das denkt man zumindest, wenn man sich durch den Chat-Verlauf mit einem Löwen scrollt. Die schicken nämlich liebend gerne Selfies mit dem riesigen Pool des Hotels oder der neuen Handtasche. Wie heißt’s so schön: Wer kann, der kann!

Krebs

Dieses Sternzeichen wählt seine Worte äußerst sorgsam. So sorgsam, dass es schon mal eine halbe Ewigkeit für Sätze wie „Alles klar. Machen wir!“ braucht. Man könnte meinen, man schreibt mit seiner Mama, so lange steht „XY schreibt …“ in deren WhatsApp-Anzeige.

Wassermann

Nimm es nicht persönlich, wenn der Wassermann mal wieder nur mit einem knappen „OK“ auf deine ellenlange Nachricht voller spannender Neuigkeiten und Emojis antwortet. Er hat‘s eben nicht so mit Emotionen – er mag‘s lieber kurz und knapp.

Fische

Wovon der Wassermann zu wenig hat, davon haben Fische zu viel: Emotionen! Per WhatsApp drückt das Wasserzeichen seine Begeisterung aus: „Ich vermisse dich sooo“, „Du bist die Tollste“ usw. Das mag zwar im ersten Moment so klingen, als sei dein Chat-Partner gerade sturzbetrunken auf dem Heimweg von einer wilden Party, aber das ist nicht der Fall – sie sind einfach so.

Widder

Widder finden euch einfach wahnsinnig komisch! Oder ist das „Haha“ nach jedem zweiten Satz nur ironisch gemeint? Wir wissen es leider auch nicht. Aber macht euch auf viele „Hahaaaas“ und grinsende Emojis gefasst.

Jungfrau

„Schau mal, ist das nicht süüüüüß?!“: Jungfrauen lieben es, dich mit Fotos, Videos oder GIFs von süßen Hundewelpen oder anderen Tierbabys aufzuheitern.

Zwillinge

Zwillinge hassen es, ellenlange Nachrichten ins Handy zu tippen. Deshalb schreiben sie lieber ganz kurze Messages und davon dann gaaaanz viele, quasi im Sekundentakt. Manchmal schicken sie nicht mal mehr ganze Sätze, sondern nur einzelne Wörter.

Steinbock

Steinböcke sind wirklich anstrengend! Ihr seid gerade in einer angeregten Unterhaltung mit ihm und plötzlich bekommt ihr keine Antwort mehr. Aber nicht etwa nur für ein paar Minuten oder Stunden. Nein! Ganze Tage lässt das Erdzeichen nichts mehr von sich hören.

Waage

Lockerer Smalltalk? Fehlanzeige! Für typische Waagen zählt nur eines: Fakten, Fakten, Fakten. Sie sind nämliche super viel beschäftigt und haben keine Zeit, lange um den heißen Brei zu reden. Wenn sie texten, dann nur, um mit euch Zeit und Ort eures nächsten Treffens abzustimmen.

Skorpion

Falls ihr mit eurem Schwarm schreibt und dieser Skorpion ist, gibt es eine gute Sache: Ihr erfahrt sofort, ob er euch will oder nicht! Denn wenn er interessiert ist, quillt euer Chat nur so über vor lauter Herzchen, Küsschen & Co.

