Bild 6: Rob (Lexington Bridge) - von Solin (16) aus Recklinghausen! Das Voting für die Bilder in dieser Runde ist schon vorbei, du kannst nicht mehr abstimmen. Check hier, welche Bilder in dieser Runde am meisten Stimmen bekommen haben und deswegen im Finale dabei sind: Die Gewinner in Runde 2!