Steht er*sie auf mich? Das Verhalten der Sternzeichen verrät es!

Wer an Horoskope und die Macht der Sterne glaubt, weiß mittlerweile ziemlich gut, welche Sternzeichen zueinander passen. Aber das heißt leider noch lange nicht, dass er/sie auch auf dich steht. Denn der Mensch hinter dem Sternzeichen hat ja auch noch ein bisschen mitzureden 😉 Dennoch: auch hierfür haben Horoskope eine Antwort. Denn je nach Sternzeichen senden Menschen ganz unterschiedliche, heimliche Signale, wenn sie jemanden anderen toll finden.

So verhalten sich die Sternzeichen, wenn sie auf dich stehen

Jeder kennt dieses Gefühl: du stehst auf jemanden, aber traust dich vielleicht nicht so recht, deine Gefühle auch offen zu zeigen. So geht es natürlich nicht nur einem selbst – sondern auch anderen. Steht er/sie auf mich? Diese Frage gilt es erst zu klären, bevor man sich daten und näher kennen lernen kann. Damit die Phase der Unsicherheit und des Wartens (bis sich endlich mal einer vor euch traut, den ersten Schritt zu machen) kürzer wird, kannst du Anhand des Verhaltens der Sternzeichens ziemlich schnell ablesen, ob jemand auf dich steht.

So verhält sich ein Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wassermänner haben die süße Art in Gegenwart von Menschen die sie toll finden nervös und zappelig zu werden. Du kennst also einen Menschen mit Sternzeichen Wassermann, der dir gegenüber plötzlich Quatsch plappert oder rot anläuft? Er/sie steht auf dich – End of Story 😍

So verhalten sich Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟🐟

Als Fische geborene suchen bewusst und auch unbewusst die Nähe von Menschen, die sie toll finden. Wenn du also jemandem immer wieder begegnest – zufällig oder nicht – und er/sie auch noch Fisch ist, stehen die Chancen sehr gut dass er/sie (auch) auf dich steht.

So verhält sich ein Widder (21. März – 20. April) 🐏

Bei einem Widder ist es ziemlich leicht zu erkennen, ob er auf dich steht. Denn Widder tragen ihr Herz auf der Zuge und sind sehr selbstbewusst. Er/sie würde es dir wohl schlicht sagen, dass du toll bist! Auf geht’s das erste Date kann kommen!

So verhält sich ein Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Stiere spielen gern den Unterhaltsamen. Und genau diese Eigenschaft wird noch auffälliger, wenn sie jemanden super finden und sich mehr wünschen würden. Sie erzählen extra viele Jokes und wollen ihren Schwarm lachen sehen.

So verhalten sich Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Typisch: Zwillinge kämpfen oft mit sich selbst und wenn sie auf jemanden stehen, sind ihre Signale für andere oft nicht leicht zu deuten. Mal suchen sie deine Nähe – ein anderes Mal ziehen sie sich plötzlich zurück. Ihr Benehmen schwankt extrem zwischen „hot“ und „cold“ – nutze die Phasen der Nähe und zeig, dass du ihn/sie auch gut findest.

So verhält sich ein Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Ein Krebs geht zwei Schritte vor und einen zurück. Wenn sie aber ein bisschen verknallt sind, ziehen sie sich fast noch mehr zurück, als sonst. Krebse sind schwer zu knacken und wenn sich einer dieser Art dir gegenüber super shy verhält heißt das nicht, dass er/sie nicht auf dich steht – sondern meist das genaue Gegenteil.

So verhält sich ein Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Sie sind tapfer, stark und cool – und wenn Löwen jemanden toll finden, legen sie noch noch extra einen drauf. Wenn sich ein Löwe mehr wünscht, dann werden sie fast zu Angebern. Also: nicht übel nehmen 😉 Er/sie will dich nur beeindrucken!

So verhält sich eine Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Wenn du dich fragst, ob ein Jungfrau-Mensch auf dich steht, musst auf Kleinigkeiten achten. Jungfrauen tendieren nämlich dazu extra cute zu werden, wenn sie jemanden mögen. Sie halten dir die Tür auf, teilen ihre Lieblingspizza mit dir . . . Kleine Gefälligkeiten eben, die große Gefühle verraten.

So verhält sich eine Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Sie lachen mit dir. Sie finden deine Lieblingsserie auch so toll und dein Lieblingsessen erst recht. Wenn eine Waage verknallt ist, dann fängt sie an dein Verhalten und deine Vorlieben zu imitieren. Ein eindeutiges Zeichen, das einer engeren Beziehung nichts mehr im Wege steht.

So verhält sich ein Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Skorpione spielen gern – auch mit Menschen, auf die sie stehen. Wenn dich ein Skorpion also immer wieder mit etwas aufzieht oder auf supercool macht, dann ist das kein Zeichen dafür, dass er/sie ein gefühlloses Monster ist sondern, dass er/sie auf dich steht. Klingt anstrengend (ist es manchmal auch) aber wer wirklich auf einen Skorpion steht, spielt diese Spielchen ganz entspannt mit.

So verhält sich ein Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Schützen sind Romantiker und auch, wenn ihr euch (noch) gar nicht wirklich kennt, tendieren sie dazu, total cute zu werden, wenn sie auf jemanden stehen. Sie machen Komplimente und werden total aufmerksam. Voll süß eben! Das würden sie nicht machen, wenn sie sich nicht mehr wünschen würden!

So verhält sich ein Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Ein Steinbock weiß genau, wenn er was will – und sie zeigen es! Wenn ein Steinbock für dich andere Treffen absagt oder gar ihre eigenen Pläne aufschiebt dann steht er voll auf dich! Einen Menschen, den sie mögen machen Steinböcke nämlich immer zu ihrer Nummer 1!

