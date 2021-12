In dieser Stadt schlafen die Deutschen am besten!

Schlafen in Deutschland alle gleich gut?

Schlaf ist ja echt so eine Sache für sich. Manche haben mega Probleme, überhaupt einzuschlafen, andere wachen jede Stunde nachts einmal auf und finden einfach nie Ruhe. Und andere wiederrum können schlummern wie ein Murmeltier. Wie geht es dir? Bist du nach der Nacht eher ein Morgenmuffel oder kommst du super aus dem Bett? Woran aber liegt es, dass andere besser schlafen als andere? Kann das auch Ort-abhängig sein? Wie jetzt in einer Studie rauskam: Oh ja! Berliner schlafen nämlich nicht so wie Menschen aus Dresden. Das beweist der Städte-Schlafindex der Berliner CBD-Marke VAAY.

So misst der Städte-Schlafindex das Schlafverhalten

Beim Städte-Schlafindex bewertet eine Studie verschiedene Weltstädte nach der Qualität ihres Schlafs, dabei untersucht sie diese anhand von mehreren Gründen wie Schlafmangel, geistige und körperliche Gesundheit, Überarbeitung und auch z. B. den Kaffeekonsum. Der Index stellt aber nicht nur heraus, was zu einer angenehmen Nacht dazugehört, sondern auch, welche Städte in Sachen guter Schlaf als Vorbild für andere dienen können.

Für viele läuft ohne den Kaffee am Morgen gar nichts iStock/ triocean

Wie gut schläft Deutschland?

Im internationalen Vergleich, dabei waren auch Städte wie Amsterdam, Las Vegas, Dubai oder auch Singapur, schnitten die deutschen Städte ziemlich gut ab. Denn innerhalb der DACH-Region (das sind Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen) haben wohl die Dresdner laut der Studie den besten Schlaf. Direkt danach kommt München! Auf Platz 3 landen die Bewohner von Bern in der Schweiz. So sieht’s übrigens in anderen Ländern aus: In Amsterdam schlafen die Menschen auch ziemlich gut. Reisen wir dann mal noch weiter weg, geht es Menschen in Glasgow und Auckland genauso. Anders als die armen Einwohner von Tokio und Los Angeles – die haben leider nicht so eine gute Nachtruhe.

Was unseren Schlaf noch beeinflussen kann

Schon gewusst? Auch Dinge wie täglich pendeln, entweder zur Arbeit oder zur Schule, oder Überarbeitung durch zu viele Überstunden sind entscheidende Faktoren, die unseren Schlaf beeinflussen können. Beim Städte-Schlafindex kam was ziemlich krasses raus: Dresden erreicht bei der Pendelzeit und der Überarbeitung den Höchstwert!!! Das heißt, dass die Dresdner am wenigsten pendeln um am seltensten Überstunden machen! Mega!!! An zweiter und dritter Stelle folgen übrigens Stuttgart und Kopenhagen. An Dresden sollten sich viele mal ein Beispiel nehmen. Denn Dresden belegt auch in Sachen Schlafdauer einen relativ guten Platz.