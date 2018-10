Wenn Göttinnen reisen . . . Die Topmodel-Finalistinnen im Interview!

Was sind eure Beauty/Fashion-Must-Haves auf Reisen? Neele: "Ich habe immer meine Sonnenbrille dabei, die sieht nämlich nicht nur trendy aus, sondern schützt ja auch gleichzeitig die Augen vor der UV-Strahlung. Die muss also immer mit." Hanna: "Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor! Denn damit altert die Haut nicht so schnell." Laura: "Ja, genau. Denn egal wie stark einem die Sonne vorkommt, einen Lichtschutzfaktor sollte man immer verwenden. Sonnenbrand sieht nämlich nicht nur unschön aus, sondern tut auch noch weh und ist gefährlich für die Haut. Das darf man nicht unterschätzen." Alisar: "Mein Fashion-Must-Have sind definitiv Flip-Flops! Die trage ich im Sommer am liebsten, denn sie sind praktisch, bequem und man kann sie wunderbar zu verschiedenen Outfits kombinieren."