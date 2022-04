Wenn du diese Emojis benutzt, bist du alt!

Neue Studie verrät, welche Emojis für junge Leute uncool sind

Ok, Boomer. Haltet euch fest! Eine neue Studie hat herausgefunden, welche Emojis darauf hinweisen, dass ihr alt seid. Du glaubst das nicht? Tja, sogar dein Lieblings-Emoji kann ziemlich viel über dich verraten. In dieser Studie von Perspectus Global wurden jedoch über 2000 junge Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren befragt, welche Emojis nur von "alten Leuten" benutzt werden. Dafür wurde ein Top-Ten-Ranking erstellt, welches anzeigt, welche Emojis absolut uncool geworden sind. Die Studie hat außerdem herausgefunden, dass das beliebteste Emoji aller Altersklassen das lachende Tränenemoji ist 😂. Unter jungen Leuten sind folgende Emojis am beliebtesten: 🤪, 😍, 🍆 und 🔥. Sexting-Emojis scheinen also ziemlich beliebt zu sein, wir erklären euch, was die Symbole bedeuten. 🙈

Diese 10 Emojis lassen dich "alt" wirken!

Die Teilnehmer*innen der Studie haben gevotet, welche Emojis für sie am Uncoolsten sind und nur noch von alten Leuten verwendet werden. Die Prozentanzahl zeigt, welche Emojis unter den Befragten die meisten Stimmen bekommen haben. Zu den grundsätzlich unbeliebtesten Emojis gehören übrigens diese beiden Kandidaten: 💀 und ☠️. Aber hier kommt jetzt die Top 10 – diese Emojis lassen euch alt wirken:

👍 – 24 % ❤️ – 22 % 👌 – 20 % ✔️ – 17 % 💩 – 17 % 😭 – 16 % 🙈 – 15 % 👏 – 10 % 💋 – 10 % 😬 – 9 %

