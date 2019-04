Welcher Superheld bist Du?

Die Unsichtbare: ''Susan Storm'' ist Teil des Superhelden-Teams "Fantastic Four" und verfügt über die Macht, sich und andere Dinge unsichtbar zu machen sowie unsichtbare Kraftfelder zu erzeugen. Zudem beherrscht sie auch die hohe Kunst des Fliegens und ist mit ihren dazugewonnenen Kräften inzwischen als Gegnerin nicht mehr zu unterschätzen. Während sie in den 60er Jahren eher das typische Bild einer sensiblen Hausfrau darstellte, ist sie heute eine starke, emanzipierte Persönlichkeit. Das sagt Dein Comic-Held über Dich aus: Du hast eine verletzliche als auch eine kämpferische Seite an Dir. Nach dem Motto: harte Schale, weicher Kern!