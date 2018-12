Welche Stars sind miteinander befreundet?

Demi Lovato & Miley Cyrus! Früher war Selena Gomez die beste Freundin von Demi Lovato, aber dann kam es zum Streit. Schon vorher sah man Demi oft mit Miley Cyrus zusammen, doch inzwischen sind sie richtig eng befreundet. Auch wenn es keine witzigen Spaß-Streitereien mit Miley bei Twitter mehr gibt, da diese ihren Account gelöscht hat, telefonieren oder simsen sie regelmäßig und treffen sich so oft es geht! Die beiden Girls sind immer füreinander da und helfen sich gegenseitig. "Miley steht schon länger im Rampenlicht als ich, also wende ich mich an sie", erklärt Demi. "Ich kann ihr simsen, dass ich heule und gestresst bin, und sie antwortet, 'Okay, Folgendes könntest du machen.' Sie ist die Süßeste überhaupt." Klingt nach echt guten Freunden!