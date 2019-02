Welche Stars sind miteinander befreundet?

Kellan Lutz & Ashley Greene! In der "Twilight"-Saga spielen sie die Geschwister Emmett und Alice Cullen - und drehten so bereits drei Filme zusammen. Anfangs gab es Gerüchte, dass die beiden ein Paar wären, doch über diese Spekualtionen können die beiden nur lachen. Erst kürzlich erzählte Ashley: "Zwischen uns wird nie etwas laufen, dafür kennen wir uns mittlerweile einfach zu gut. Das wäre total komisch. Er ist einfach nur mein bester Freund und Bruder!" Und Kellan ist ja auch weiterhin glücklich an AnnaLynne McCord vergeben!