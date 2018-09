Weihnachts-Engel Lindsay gewinnt Konzerttickets für ihre Nichte!

Nach dem Motto "Jeden Tag eine gute Tat" hat Lindsay Lohan bei einem Radiosender angerufen und für eine Freundin Konzerttickets für Miley Cyrus gewonnen!

Da staunten zwei Radiomoderatoren in Las Vegas aber nicht schlecht, als sie plötzlich Lindsay Lohan (21) am Hörer hatten! Der Radiosender in Las Vegas hatte heißbegehrte Konzerttickets für "Hannah Montana"-Star Miley Cyrus zu verlosen. Gewinnen sollte die Tickets der Hörer, für den die berühmteste Person anrief.

Nachdem zunächst einige in die Jahre gekommene Rockstars und Schauspieler ihr Glück versucht hatten, wurde schließlich Lindsay Lohan ins Studio durchgestellt. Klare Sache, wer die Tickets gewonnen hat! Eine Freundin hatte Lindsay gebeten, für sie beim Radiosender anzurufen, da sie total scharf auf die Konzerttickets war.

Da ließ sich Lindsay anscheinend nicht zwei mal bitten. Sie nutzte dann auch gleich die Gunst der Stunde für einen kleinen Plausch aus dem Nähkästchen mit dem Moderatoren-Team. Ihnen gewährte sie ganz private Einblicke in ihr Seelenleben und gestand: "Es war Zeit, erwachsen zu werden. Ich habe eine Menge durchgemacht, und ich bin nun ein ganz anderer Mensch."

Fürs neue Jahr nimmt sich Lindsay übrigens fest vor, alles anders zu machen. Wilde Partys, Alkohol- und Drogenexzesse soll es für die nicht mehr geben. Statt dessen will sie sich zum Beispiel für notleidende Kinder einsetzen: "Ich möchte nach wie vor gerne nach Afrika und mit Kindern arbeiten! Ich liebe Kinder, und es wäre schön, endlich einmal etwas zurückzugeben."

Übrigens soll Lindsay frisch verliebt sein - in einen Mann namens Spencer. Auf einer Party in New York soll sie ihren neuen Schatz kürzlich ihren Freunden mit den Worten "Das ist mein Boyfriend Spencer!" vorgestellt haben, wie der Online-Dienst "ExpoSay.com" berichtet. Näheres wollte Lindsay aber im Radiointerview leider nicht verraten.

