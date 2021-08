The Weeknd: So groß ist sein Hass auf Hollywood

The Weeknd: Das ist der wahre Grund für sein Bandagen-Gesicht

The Weeknd ist einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten und lieferte 2020 den erfolgreichsten Song auf Spotify. Der Sänger liebt es jedoch auch zu provozieren und zu schockieren, aber auch aufzuklären. In seinem Musikvideo zu "Save Your Tears" war The Weeknd nach einer Gesichts-Op nicht wiederzuerkennen. Außerdem wird er in letzter Zeit immer häufiger mit einem voll-bandagiertem Gesicht gesehen. Die Bandagen sollen ein Statement sein. Ein Statement zu seinem Hass auf Hollywood. Warum der so groß ist und was The Weeknd an Hollywood stört, hat er jetzt in einem Interview verraten.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

The Weeknd verrät, was er an Hollywood hasst

The Weeknd soll 2021 in der Halbzeitshow des Superbowls auftreten – der Ritterschlag in der Musikbranche. In einem Interview mit Variety hat der Sänger jetzt außerdem verraten, was die Bandagen und blauen Flecke in seinem Gesicht sollen: "Diese ganzen Bandagen am Kopf sollen die absurde Kultur von Stars in Hollywood und der Menschen, die sich selbst aus oberflächlichen Gründen manipulieren, um Bestätigung und Wertschätzung zu bekommen, widerspiegeln." Er erklärt weiter, dass sein Album die Reise eines Charakters begleite, der sich durch verschiedene Level von Gefahr kämpfe während seine Geschichte immer absurder werde. "Ich schätze man kann daraus lesen, dass 'attraktiv sein' nicht wichtig für mich ist, aber eine durchdringende Geschichte schon", gesteht er weiter. Der Schönheitswahn in Hollywood und auf Social-Media scheint ein Hass-Thema zu sein, dass ihn sehr beschäftigt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->