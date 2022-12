"Wednesday": Interessantes Serien-Detail!

"Wednesday": Ist das nur ein Zufall oder Absicht?

Wednesday Addams (Jenna Ortega) ist nicht wie die meisten 16-jährigen Mädchen. Sie kleidet sich nur in schwarzer und weißer Kleidung, zeigt kaum Emotionen, ist gerne eine Einzelgängerin und interessiert sich sehr für Tod, Folter, Rache und alles, was mit dem Übernatürlichen zu tun hat.

In der Netflix-Show "Wednesday" erfahren wir, dass Wednesday Addams in ihrer Freizeit gerne Romane schreibt. Drei Romane hat sie wohl schon auf ihrer Schreibmaschine getippt. Die Hauptfigur in ihren Büchern ist die junge Detektivin Viper De La Muerte. Wednesday beschreibt Viper gegenüber ihrer Therapeutin Dr. Valerie Kinbott (Riki Lindhome) als klug, scharfsinnig und chronisch missverstanden – ob sich Wednesday da selbst beschreibt?

Wednesdays Vater (Luis Guzmán) gibt seiner Tochter bei jedem aufeinandertreffen einen anderen (ungewöhnlichen und kuriosen) Spitznamen. Manche sind etwas kreativer als andere, aber auf jeden Fall ist jeder Name außergewöhnlich. In der ersten Folge, als sich Wednesdays Eltern von ihrer Tochter verabschieden, nennt ihr Vater sie "meine kleine Viper". Ist das nur ein Zufall, dass die Hauptfigur in Wednesdays Romanen auch so heißt? Oder hat sie der Detektivin extra diesen Namen gegeben, weil ihr Vater sie auch so nennt? Eine süße Geste gegenüber ihrem Vater Gomez Wednesday wäre es auf jeden Fall.

