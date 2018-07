"We Sing Robbie Williams": 25 Top-Hits zum Mitsingen!

Der dritte Teil des populären Karaoke-Games dreht sich ausschließlich um Robbie!

Die "We Sing"-Spiele gehören zu den populärsten Musik-Games auf der Wii. Nach zwei Episoden, die insgesamt rund 70 aktuelle und klassische Pop-Hits samt Videos im Angebot hatten, ist nun der nächste Teil in den Handel gekommen - und bei dem dreht sich's ausschließlich um Robbie Williams.

Falls du Fan des smarten Engländers bist und eine Wii-Konsole dein Eigen nennst, dann gibt's eigentlich keinen Grund, sich das Game nicht zu holen: Zwar findest du keine Take That-Tracks, dafür aber Robbies beste Stücke wie 'Angels', 'Rock DJ', 'Old before I die' oder 'Let me entertain you'. Außerdem lässt sich das neue Duett 'Shame' mit Gary Barlow freischalten.

Hier performst du mit Robbie den "Rock DJ".

Das Spiel selbst bietet typische Karaoke-Mechanik (sammle Punkte, indem du die richtige Tonlage erwischst) und - neben einem lehrreichen Gesangsunterrichts-Modus - diverse Multiplayer-Varianten. Bis zu vier Sänger können gleichzeitig zum Mikro greifen und gegen- oder miteinander antreten. Cool: Zu jedem Song gibt's auch das zugehörige, offizielle Musik-Video zu sehen.

Das "You know me"-Video ist von "Alice im Wunderland" inspiriert.

Das Spiel ist für knapp 40 Euro zu haben, falls du noch keine Mikros für die Wii hast, kannst du auch ein Bundle mit zwei Mikrofonen für 60 Euro kaufen.