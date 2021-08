Jungs mögen Komplimente!

Auch wenn Jungs immer auf cool tun und die Beschützer sein wollen, so freuen sie sich genauso über liebe Worte wie girls. Du hast also einen Schwarm oder einen Freund und möchtest ihm ein breites Grinsen verpassen, dann benutze eines unserer süßen Komplimente für Jungs.

Du weißt immer den besten Rat!

Ich finde es toll, dass du Träume und Ziele hast

Dein Style ist was ganz besonderes

Danke, dass ich mich immer auf dich verlassen kann!

Bei dir fühle ich ich so lebendig

Ich mag es, dass du so fleißig bist

Ich schätze unseren tollen Gespräche sehr

Ohne deine Hilfe wäre ich oft aufgeschmissen

Du bist mein Traummann

Nicht jedes Kompliment begeistert einen Jungen

Es gibt aber auch einige Komplimente, welche bei den Jungs nicht ganz so gut ankommen. Wenn du zu deinem Schwarm sagst, er ist niedlich oder süß, dann kann er vielleicht auch schnell beleidigt sein. Jungs wollen in der Regel nicht süß oder niedlich sein. Sie wollen die Beschützer sein und jemand, zu dem du aufschauen kannst. Sie möchten cool, draufgängerisch und sexy sein. Mit den oben aufgelisteten Komplimenten und den netten Worten in unserem BRAVO-Video machst du also alles richtig. 😊

