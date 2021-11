Was kann man mit Freunden machen? Die 100+ besten Ideen!

Fragst du dich, was du mit deinen Freunden machen kannst? Die Möglichkeiten sind schier unendlich, was es manchmal ziemlich schwer machen kann, eine vernünftige (und vor allem spaßige) Entscheidung zu treffen! Aber keine Sorge, wir geben euch ein paar witzige und coole Ideen an die Hand, damit ihr nicht in Langeweile eingeht. Denn gegen die haben wir auch witzige BFF-Aufgaben parat, damit sich das blöde Gefühl gar nicht erst einschleichen kann!

Witzige Ideen für Treffen zu Hause

Man muss nicht immer aus dem Haus, um Spaß zu haben! Wobei es ehrlicherweise recht gesund ist, sich mal die Beine zusammen zu vertreten. 😉 Aber wer im Alltag genug Bewegung hat oder einfach keine Lust hat, sich groß nach draußen zu bewegen, für den*die haben wir ein paar Dinge, die du mit Freunden zu Hause machen kannst, aufgelistet.

Zockt zusammen ein paar Videospiele Macht einen Serien- oder Filmmarathon zusammen Spielt „Wie gut kennst du mich?“ Lernt zusammen stricken Versucht euch an einem neuen Koch-Rezept Spielt „Hast du schon mal …?“ Backt Brownies/Cupcakes/was auch immer ihr mögt 😊 Macht euer eigenes Eis Veranstaltet eine Brunch-/Lunch-Party Veranstaltet eine Karaoke-Nacht Lernt einen TikTok-Tanz und teilt ihn Tanzt zu nicer Musik Prankt eure Eltern Macht eine Pokernacht Lästert 😏😋 Meditiert zusammen Plant euren nächsten Ausflug/eure nächste Reise Spielt "Wahrheit oder Pflicht" Stylt euch um Macht ein Video zusammen Frisiert euch gegenseitig die Haare Trainiert zusammen Zeichnet oder malt zusammen Spielt „Würdest du eher …?“ zusammen Lackiert euch gegenseitig die Nägel Färbt euch gegenseitig die Haare Gönnt euch einen DIY-Spa-Tag Mixt euch ein neues Getränk Macht gemeinsam Yoga Puzzelt zusammen Macht eure eigene Playlist Macht eine gemeinsame Bucket-Liste Macht eure eigenen Memes Schreibt/Komponiert einen Song gemeinsam Tea-Time! Macht eine Foto-Session Spielt „Ich hab noch nie“ Lernt einen Party-/Zaubertrick Macht Prank-Anrufe (aber bitte nicht zu krass und Nummer unterdrücken 😅) Startet einen Buchclub Analysiert euer Monats-Horoskop Macht gemeinsam Selfies Macht euren eigenen Hashtag Schreibt euch gegenseitig einen Brief, den ihr erst in ein paar Jahren öffnen dürft Macht die Nacht durch Macht eine Gesellschaftsspiele-Nacht Spielt „Entweder oder“ Bastelt Freundschafts-Armbänder Renoviert das eigene Zimmer zusammen Macht eine Pyjama-Party Versucht etwas Neues – stellt euch eurer Angst!

Was kann man mit Freunden draußen machen

Ein Roadtrip mit den Friends ist immer eine tolle Sache SrdjanPav / iStockphoto

Keine Lust auf die eigenen vier Wände? Kein Problem! Je nach Jahreszeit und Wetter könnt ihr auch draußen zusammen eine Menge Spaß haben. Damit es euch da draußen nicht langweilig wird, haben wir hier ein paar Ideen, wie ihr euch die Zeit an der frischen Luft nett vertreiben könnt.

Besucht ein Festival Geht zusammen laufen Geht in den Zoo Prankt eure Freund*innen Malt Bilder im Dunkeln und schaut, wie sie wurden Beobachtet Leute beim Vorbeigehen Spielt Tischtennis zusammen (oder eine andere Sportart mit mehr Bewegung 😉) Macht einen Road-Trip! Mit Auto oder Fahrrad oder gar Bahn, alles geht 😋 Geht (Window-)Shoppen Geht angeln Beobachtet den Sonnenuntergang Besucht ein Tiergeschäft (🐹💖) Geht reiten Spielt Paint-Ball Gönnt euch ein Eis Besucht ein Sport-Event Macht ein Video zusammen Macht eine Fahrradtour durch die Natur Campt (geht auch im Garten 😉) Macht eine Schnitzeljagd Versucht euch am Geocache Beobachtet die Sterne Erkundet neue Stadtteile Macht eine Foto-Session Geht ins Freibad oder zu einem See und schwimmt eine Runde Geht ins Museum (gibt auch freie Tage, je nach Stadt und Museum) Besucht ein nices Restaurant Geht gemeinsam auf eine Demo Macht einen Flohmarkt zusammen Macht ein Picknick Chillt zusammen im Park Grillt mit Freund*innen Meldet euch für einen Freiwilligendienst in euer Nachbar*innenschaft (auf Hunde aufpassen, für Obdachlose Essen verteilen …) Geht in eine Karaoke-Bar Geht zu einer Veranstaltung am Abend Besucht eine Obstplantage Geht auf ein Konzert Lasst euch die Zukunft von einer Wahrsagerin vorhersagen Macht ein Foto in einem Fotoautomaten Besucht ein Open-Air Macht ein Wettrennen Geht Minigolf spielen Besucht einen Freizeitpark Geht Bowlen Macht eine Wasserballonschlacht Besucht eine andere Stadt Lasst euch tätowieren Macht euch ein Freundschafts-Piercing Geht spazieren Versucht etwas Neues – stellt euch eurer Angst!

