Was geht mit 50 Cent und Paris Hilton?

Angeblich sind sich die beiden am Wochenende auf einer Party ziemlich nahe gekommen - und Paris sucht ja noch einen Vater für ihr geplantes Baby!

Da haben sich zwei aber ganz besonders lieb: Auf der Party zur Veröffentlichung von 50 Cents (32) neuem Album "Curtis" erschien am vergangenen Samstag auch Paris Hilton (26) im "Hard Rock Hotel" in Las Vegas.

Und Paris stellte schon vorab klar, dass sie Fiddy ziemlich toll findet: "Er ist so cool. Er ist wirklich witzig und so süß, und ich liebe seine Musik. Ich denke, er wäre der beste Boyfriend, den sich ein Mädchen nur wünschen kann", so Paris laut "The Sun".

Auf der Party ließ sie den Worten dann Taten folgen: "50 spielte ein paar Songs und ging dann direkt zu Paris. Sie lachte die ganze Zeit und flirtete schamlos mit ihm, und konnte ihre Hände nicht von ihm lassen", so ein anderer Gast.

Und das schien Fiddy absolut nicht unangenehm zu sein! "Er schmiegte sich an sie und sie kuschelten." Vielleicht schaut sich Paris ja schon nach einem geeigneten Kandidaten um - immerhin hat sie gerade verkündet, dass sie 2008 Mutter werden will!

