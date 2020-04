Die Kosmetik-Firmen schmücken ihre Foundations immer mit total komplizierten HighTec-Namen.

Du liest vom "Super High Definition Make-up" oder von der "Light Shimmer Finishing Lotion" . . . Gar nicht so einfach zu erkennen, welches Produkt sich dahinter verbirgt!

Schluss mit der Verwirrung: Im Grunde gibt es nur vier verschiedene Foundation- Sorten. Wir sagen dir hier, welche - und du kannst heraus finden, welche für deinen Teint die beste ist!

Das Kompakt-Make-up!

Du kannst es in Döschen oder auch als Stick bekommen. Es ist cremig-fest und hat eine sehr starke Deckkraft, fast schon wie ein Abdeckstift! Es enthält also sehr viele Farbpigmente, dafür nicht ganz so viele pflegende Stoffe.

Das Fluid-Make-up!

Es enthält im Vergleich zu den anderen Make-ups recht wenig Farbpigmente, dafür mehr pflegende Stoffe und Feuchtigkeit. Fluids decken also die Haut leicht ab, fühlen sich dafür aber total leicht und frisch an.

Das Creme-Make-up!

Du bekommst es im Tiegel oder in der Tube. Es hat mittlere Deckkraft: Der Teint wird ebenmäßig, kleine Hautun- reinheiten werden abgedeckt. Dieses Make-up bringt also viele Farbpigmente - plus eine große Portion Pflege!

Die getönte Tagescreme!

Sie enthält die Pflege einer Creme, ist aber auch gefärbt. Einmal auftragen, und die Haut wird gepflegt und geschminkt! Diese Make-ups decken aber nur leicht ab: Hier gibt es mehr Pflege & Feuchtigkeit als Farbpigmente.

Unsere Produkte:

» Kompakt-Make-up: "Cream to Powder" von Make up Factory, ca. 17 Euro

» Fluid-Make-up: "Light!" von Biotherm Color Mood, ca. 25 Euro

» Creme-Make-up: "L'Enlumineur Magique" von CCB Paris, ca. 16 Euro

» Getönte Tagescreme: "Day Tan" von CCB Paris, ca. 9,50 Euro

