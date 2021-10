Was deine Lieblingsfarbe über dich verrät!

Rot, Grün oder Blau: Check aus, was deine Lieblingsfarbe bedeutet

Hast du dich schon mal gefragt, was deine Lieblingsfrage über dich aussagt? Nein? Dann wird es höchste Zeit! Denn jede Farbe steht für bestimmte Charaktereigenschaften, die dich definieren. Dahinter steckt die Farbpsychologie, die sich mit der Bedeutung und Wirkung von Farben auseinandersetzt.Vielleicht hast du eine Wand in deinem Zimmer in einem warmen Orange gestrichen oder sind in deinem Kleiderschrank auffällig viele türkise Kleider und Tops zu finden? Die Farben deiner Klamotten sagen übrigens nicht nur etwas über deine Eigenschaften aus, sondern beenflussen auch deine Ausstrahlung. Und das Beste an der Farbpsychologie ist: Weißt du erstmal die Lieblingsfarbe von deinem Crush, kannst du ganz leicht herausfinden, wie er/sie tickt oder worauf er/sie steht! ;) Check die Farb-Liste unten aus und gewinne spannende Psycho-Einblicke! Übrigens: Die meisten Menschen mögen zwei Farben ganz besonders. Du auch? Dann treffen die Eigenschaften aus beiden Farbgruppen auf dich zu. GELB

Hello Sunshine! Gelb ist die Farbe der Sonne: Sie steht für Wärme, Lebenskraft, Wachstum und Harmonie. Und genau das macht dich aus. Deine Friends lieben an dir, dass du immer happy Vibes versprühst. Betrittst du einen Raum, überträgst du deine positive Ausstrahlung sofort auf deine Mitmenschen. Wer mit dir rumhängt, hat immer was zum Lachen! Aber: Vergiss nicht, dass du auch mal down sein darfst. Es ist okay, wenn du miese Laune hast und dich am liebsten nur in deinem Bett verkriechen willst. So kannst du neue Energie tanken. Wurde dir außerdem schon öfter gesagt, dass du echt kreativ bist? Kein Wunder, denn auch dafür steht die Farbe Gelb! Dein Kopf ist immer voller Ideen und du weißt manchmal gar nicht, wohin damit.

ORANGE

Wenn deine Lieblingsfarbe Orange ist, dann bist du eine sehr energiegeladene Person! Kommt es vor, dass dich jemand fragt, woher du nur all die Kraft nimmst? Kein Wunder, denn genau das ist deine Superkraft. Deshalb treibst du auch viel Sport und musst dich ständig auspowern. Vergiss nicht, dass manchmal auch die Kraft in der Ruhe liegt. Vielleicht versuchst es ja mal mit ein bisschen Meditation? :)

ROT

Rot ist die Farbe der Liebe, der Leidenschaft und der Kraft und steht somit für Energie. Das spiegelt sich auch in deinem Wesen wider. Du sprühst vor Lebenfreude und steckst deine Freunde mit deiner guten Laune an. Wenn jemand deine Harmonie stört, kannst du schnell mal impulsiv werden. Lass deine Energie lieber bei Sport raus. Joggen oder Yoga tun dir gut und helfen dir, deine Akkus wiederaufzuladen.

VIOLETT

Was sagt deine Lieblingsfarbe Violett über dich aus? Du nimmst dir alles super schnell zu Herzen und grübelst oft noch einige Tage über eine Situation nach. Das kann ganz schön anstrengend werden! Nimm dir bewusst Zeit für dich selbst und tu das, was dir guttut. Ob das ein Abend mit Netflix und Fast Food oder ein ausgiebiger Spaziergang an der frischen Luft ist, bleibt dabei ganz dir überlassen.

BLAU

Du bist super smart. Blau steht nämlich für geistige Stärke. Denkaufgaben? Kein Problem für dich. Menschen die blau lieben, lieben alt Bewährtes und hassen es, ihre Comfort Zone zu verlassen. Dies ist jedoch wichtig, um zu wachsen. Es muss ja nicht gleich der mega Adrenalin-Kick sein, aber versuche ab und zu mal deine gewohnte Umgebung zu verlassen. Schwing dich aufs Fahrrad und erkunde die Gegend, bestelle eine verrückte Eissorte oder treffe dich mit Leuten, die du länger nicht gesehen hast, das bringt dich weiter!

TÜRKIS

Türkis ist die Farbe des Wassers und wird mit Klarheit verbunden. Genau das trifft auch auf dich zu: Du bewahrst stets einen klaren Kopf, auch in schwierigen Situationen. Außerdem zögerst du nie lange, deine Visionen in die Tat umzusetzen – denn diese hast du immer klar vor Augen. :) Aber habe ruhig öfter den Mut, deine Gefühle auch mal rauszulassen und den Kopf auszuschalten.

GRÜN

Grün ist die Farbe der Hoffnung, das ist bekannt. Du bist optimistisch und siehst in allem das Gute und strebst nach Harmonie und Ruhe. Am glücklichsten bist du in der Natur. Deine Freiheit ist dir wichtig, es tut dir aber gut, Halt zu finden. Blocke nicht alles ab, was dich im ersten Moment vielleicht einengen mag. Sicherheit ist wichtig.

SCHWARZ

Vor allem wenn es um deine Klamotten geht, liebst du es simple und schlicht. Schwarz geht einfach immer. Am liebsten trägst du es auf den Nägeln! Auch du bist jemand, der Fakten und Logik liebt. Sobald etwas kompliziert wird, ziehst du dich ein wenig zurück. Deine Friends bewundern dich für dein Selbstbewusstsein und dein Entschlossenheit.

Übrigens: Wusstest du, dass wir Menschen Farben unterschiedlich wahrnehmen? Nachdem du nun weißt, was deine Lieblingsfarbe über dich aussagt, kannst du auch unseren Test machen, ob du wirklich alle Farben sehen kannst. ;)