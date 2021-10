Was darf man mit 16 alles machen?

Du wirst bald 16 oder bist es gerade geworden? Juhu, endlich! Und damit gratulieren wir dir nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zu deinem weiteren Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Außerdem verraten wir dir jetzt so einige Dinge, die man mit 16 endlich machen darf.

Was darf man mit 16?

Willkommen in der goldenen Mitte! Mit 16 Jahren steuerst du sehr direkt auf die Volljährigkeit zu – das merkt man an all den Sachen, die du nun machen darfst!. Vor allem als Jugendliche*r in Deutschland kann man mit 16 Jahren viel machen und schon einiges selbst entscheiden. Natürlich darf man erst mit 18 wirklich alles machen, trotzdem hast du jetzt die Chance, dir ein paar Freiheiten zu erlauben … In jedem Fall mehr, als das noch mit 14 der Fall war, wie unser Artikel zeigt:

Das ändert sich mit 16 bei Ferienjobs

Wenn du noch zur Schule gehst, kannst du in den Ferien ab sofort länger arbeiten – bedeutet natürlich auch mehr Kohle.

In Gaststätten oder im Schaustellergewerbe darfst du zum Beispiel jetzt bis 22 Uhr arbeiten

In Bäckereien und in der Landwirtschaft kann es jetzt auch schon ab 5 Uhr morgens losgehen

Viele Arbeitgeber*innen legen außerdem für die Bewerbung um einen Ferienjob ein Mindestalter von 16 Jahren fest. Mehr zum Thema Ferienjob haben wir hier für dich gesammelt:

So viel Geld darfst du mit 16 verdienen

Da du ab 16 mehr arbeiten darfst, solltest du dich auch genau informieren, wie viel du einnehmen kannst und was du dabei beachten musst. Bis zu einem jährlichen Einkommen von maximal 9.000 Euro fallen übrigens keine Steuern an, das heißt du musst keine Einkommensteuer zahlen. Sozialabgaben, wie zum Beispiel die Arbeitslosen- oder Krankenversicherung, können allerdings unter Umständen erhoben werden. Möchtest du, ähnlich wie deine YouTube-Lieblinge, mit einem eigenen Channel als Jugendliche*r online Geld verdienen, haben deine Eltern das Recht die Summe zu verwalten bis du volljährig bist. Mehr Infos dazu findest du hier:

Alkohol: Was darf ich mit 16 trinken?

Mit 16 darfst du ganz legal bestimmte alkoholische Getränke trinken valentinrussanov / iStockphoto

Du darfst ab 16 ganz offiziell Bier, Sekt und Wein kaufen und auch trinken. Harter Alkohol ist weiterhin tabu, genauso wie Zigaretten. Und denk immer daran, dass es sich dabei um eine Droge handelt, mit der man sehr vorsichtig und gewissenhaft umgehen muss!

FSK 16-Filme gucken

Du kannst jetzt die "Minions"-Dauerschleife stoppen. Ob auf DVD, bei Streaming-Anbietern oder im Kino, in Zukunft darfst du natürlich auch Filme ab 16 Jahren sehen. Das gilt übrigens auch für Computerspiele und andere Konsolen-Games, die die Altersbeschränkung USK ab 16 haben. Auch interessant: Im Kino darfst du dich jetzt bis 24 Uhr aufhalten.

Ab 16 endlich Party ohne Mutti

Bisher mussten dich deine Eltern in die Disco begleiten, jetzt mit 16 kannst du auch ohne Aufsicht bis 24 Uhr abzappeln. Willst du länger bleiben, brauchst du den sogenannten "Mutti-Zettel" und eine Begleitperson, die über 18 Jahre alt ist und bestätigt, dass sie auf dich achtet (personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person). Aber aufgepasst: Diese Person haftet dann auch für dich und dein Verhalten.

Länger draußen bleiben – Was ändert sicht mit 16?

Da es dir ab jetzt erlaubt ist, bis 24 Uhr in der Disco oder im Kino zu bleiben, darfst du dich ab 16 gern auch so lange – vorzugsweise in einer lauen Sommernacht – draußen mit deinen Freunden aufhalten. Dabei dürft ihr natürlich niemanden durch Lärm oder andere Dinge belästigen.

Führerschein, ich komme!

Die Erlaubnis für begleitetes Fahren ab 17 kommt zwar erst ein Jahr später, aber warum den Führerschein mit 16 nicht schon einmal in der Tasche haben? ljubaphoto / iStockphoto

Egal, ob du Bock hast auf Moped oder Roller – mit 16 Jahren darfst du deinen Führerschein machen. Außerdem darfst du (mit der entsprechenden Erlaubnis) Quads, Stapler und Trecker fahren. Zudem kannst du auch deinen Führerschein fürs Auto machen: Die Erlaubnis für begleitetes Fahren für die Führerscheinklassen B und BE bekommst du allerdings erst an deinem 17. Geburtstag ausgehändigt, wenn du die Prüfungen vorher bestanden hast.

16 Jahre alt – Ausweispflicht

Okay, mit „dürfen“ hat dieser Punkt nicht ganz so viel zu tun. Denn ab deinem 16. Lebensjahr bist du dazu verpflichtet, dich auszuweisen. Das bedeutet, dass du ab jetzt über einen gültigen Personalausweis verfügen musst. Achtung: Solltest du vergessen, ihn rechtzeitig zu beantragen, kann eine Geldstrafe auf dich zukommen!

Du darfst heiraten

Ja, theoretisch darfst du mit 16 jetzt tatsächlich heiraten (den Punkt feiern deine Eltern neben dem Alkohol-Punkt bestimmt am meisten 😂). Dazu muss dein*e Partner*in allerdings 18 Jahre alt sein und deine Eltern müssen noch einmal ihr finales „Okay“ geben.

Beschränkt geschäftsfähig: Was darf ich ab 16 kaufen?

Du bist nun beschränkt geschäftsfähig! Ist netter als es klingt. 😋 Das bedeutet, dass du jetzt auch kleinere Verträge abschließen kannst. Beispielsweise darfst du mit 16 allein ein Handy kaufen. Soll es ein Smartphone mit Vertrag sein, müssen deine Eltern dir vorher eine Erlaubnis ausstellen, ein Prepaid-Handy bekommst du aber auch so. Und auch Käufe im Internet darfst du ab sofort mit dem Wissen deiner Eltern erledigen. Heißt aber nicht, dass eine Shopping-Tour durchs Netz nun drin ist! 😉 Größere Einkäufe müssen deine Eltern im Mindesten bewilligen – tun sie das nicht, ist der Kaufvertrag ungültig.

Ein Konto eröffnen

Sobald du einen Job oder einen Arbeitsvertrag hast, darfst du jetzt auch ein eigenes Konto bei der Bank eröffnen. Noch wird allerdings darauf geachtet, dass du auf keinen Fall das Konto überziehen und somit Schulden machen kannst, sprich die Bank räumt dir keinen "Dispo" ein.

Ab 16 kannst du einer Partei beitreten

In vielen Bundesländern darfst du jetzt an den Kommunal- und Landtagswahlen teilnehmen. Eine ziemlich tolle Chance, die jede*r nutzen sollte! Neben dem Wählen kannst du mit 16 bei Interesse sogar in eine Partei eintreten. Falls du dir schon sicher sein solltest, dass du eine politische Karriere anstreben möchtest, lohnt sich das auf jeden Fall (und auch ohne Karriereambitionen ist es eine tolle Sache).

Sexuelle Beziehungen ab 16 Jahre

Theoretisch darfst du mit 16 auch mit einer Person über 21 Jahren zusammensein Rawpixel / iStockphoto

Wie Du sicher weißt, darfst du seit deinem 14. Lebensjahr gesetzlich erlaubt Sex haben. Dein*e Partner*in durfte damals aber auf keinen Fall älter als 21 Jahre sein. Mit 16 Jahren ist es nun theoretisch möglich, dass du auch mit einer Person über 21 intim werden kannst. Alle Infos, ab welchem Alter welche sexuellen Handlungen erlaubt sind, findest du hier:

Mit 16 nicht mehr zum Kinderarzt

Puh, endlich musst du nicht mehr vor einer albernen Elefanten-Tapete und mit kreischenden Kindern und Babys darauf warten, endlich zu deinem Arzt zu dürfen. Ab deinem 16. Lebensjahr darfst du dir eine*n eigene*n Hausarzt*Hausärztin suchen. Theoretisch kannst du aber bis zu deinem 18. Lebensjahr bei deinem*deiner Kinderarzt*Kinderärztin in Behandlung bleiben, wenn du das möchtest.

Babypille auch ohne Einverständnis der Eltern

Mit 16 darfst du theoretisch die Pille von deinem*deiner Arzt*Ärztin verschrieben bekommen – ohne Einverständnis deiner Eltern. Allerdings wird die dann noch über die Krankenkasse abgerechnet. Die erstatteten Kosten werden dort aufgeführt und sind für jeden (auch deine Eltern) ersichtlich!

Haare färben

Was kaum einer weiß: Seit 2011 darf man sich unter 16 nicht mehr die Haare färben. Wenn du also jetzt in den Frisör*innensalon gehst, wird man dir deine Haare so färben, wie du es willst – vorher ging das nicht, da die Mittel zum Haarefärben Allergien auslösen können.

Piercings und Tattoos mit 16

Traumtattoo gefunden? Dann darfst du es dir mit 16 auch stechen lassen – MIT Erlaubnis der Eltern 😉 Viktoriia Hnatiuk / iStockphoto

Ab 16 darfst du dich zwar offiziell piercen oder tätowieren lassen, jedoch nur mit der Erlaubnis deiner Eltern. Ganz im Alleingang sind Tattoos und Piercings nämlich erst mit 18 Jahren erlaubt.

WhatsApp-Nutzung erst ab 16 Jahre

Seit dem 25. Mai 2018 müssen Nutzer*innen von WhatsApp mindestens 16 Jahre alt sein. An dem Tag trat die Datenschutzgrundverordnung in der EU in Kraft. Du verschickst deine Nachrichten jetzt also ganz legal😉.

