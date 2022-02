Warum du NIEMALS durch den Mund atmen solltest

Warum wir die „schlechtesten Atmer*innen“ sind

Wir atmen ständig – zumindest, solange wir noch am Leben sind. Man dürfte also meinen, dass wir es richtig machen. Schließlich ist das Atmen ein Reflex, wir sind keine Delphine, die sich aussuchen können, ob sie gerade atmen oder nicht.

Was kann man da also groß falsch machen? Eine Menge, wie Wissenschaftsjournalist James Nestor im Gespräch mit Science Focus erklärt. „Wir sind die schlechtesten Atmer*innen im Tierreich“, erklärt er im Podcast. Bitte, was? „Wenn du mir nicht glaubst, dann geh in die Natur und schau dir an, wie andere Tiere atmen“, so Nestor weiter. Denn im Tierreich atmen alle Arten stets durch die Nase! „Wenn du dir Primaten anschaust, die atmen in den Magen. Sie atmen sehr gleichmäßig, sehr ruhig.“ Selbst Geparden, die mit 100 km/h rennen, atmen ruhig durch die Nase. Und während die meisten Menschen es ihnen – zumindest im Ruhezustand – gleichtun, atmen manch andere Leute durch den Mund. Ein fataler Fehler, wie der Journalist erklärt!

Darum solltest du nie durch den Mund atmen

Nestor erklärt im Podcast, warum das Atmen durch den Mund so viel schlechter für uns ist: Beim Atmen durch die Nase würde die Luft „durch all diese sehr komplizierten Strukturen gepresst“ werden, wie beispielsweise den Nasenhaaren, die Pollen, Schmutz und andere unerwünschte Dinge aufhalten und filtern.

„Und während die Luft durch diese Strukturen gepresst wird“, erklärt der Journalist weiter, „wird sie erwärmt, befeuchtet, unter Druck gesetzt und gefiltert“. Diese Luft könne dann viel leichter, bei der Lunge angekommen, in den Blutkreislauf aufgenommen werden. „Wir können 20 Prozent mehr Sauerstoff aufnehmen, wenn wir durch die Nase atmen“, so Nestor weiter. Das Atmen durch die Nase könne gar Pollen und andere Allergene auffangen, wie eine Studie aus 2011 zeigt: Menschen, die eine größere Dichte an Nasenhaaren haben, erkrankten demnach seltener an Asthma.

Was lehrt uns das? Bitte unbedingt darauf achten, möglichst immer durch die Nase zu atmen! Das gilt auch für sportliche Betätigung! Eine Studie aus 1996 zeigte, dass Atmen durch die Nase während des Sports nicht nur die Atemfrequenz senkt, sondern auch die Ausdauer deutlich erhöht. Es gehört ein wenig Übung dazu, aber der Körper (und unsere Gesundheit) wird es uns danken. 👃💪

