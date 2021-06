Vorsicht?! Wenn dein Sperma SO aussieht!

Ob durchsichtig oder dickflüssig. Ob klebrig oder flüssig. Sperma kann nach jedem Samenerguss anders aussehen.

Warum ist mein Sperma plötzlich ganz durchsichtig?

Nur ein kleiner Teil des Samenergusses besteht aus Samenzellen. Den größten Teil, etwa 95 Prozent, macht die Samenflüssigkeit aus, in der die Samenzellen schwimmen. Und je weniger Samenzellen in deinem Sperma sind, desto durchsichtiger wird dein Sperma.

Was macht Sperma durchsichtig?

Hat ein Junge in kurzer Zeit mehrere Samenergüsse, werden mehr Samenzellen ausgestoßen, als in dieser Zeit von den Hoden nachproduziert werden können. Deshalb kann es sein, dass die Samenflüssigkeit dann durchsichtig aussieht. Das ist aber nur so lange der Fall, bis das Samenzellen-Lager wieder aufgefüllt ist. Und das passiert ganz von allein. Dann wird der Samenerguss auch wieder milchig weiß sein.

Achtung: Unbedingt verhüten!

Auch, wenn das Sperma gerade nur wenige Samenzellen enthält, sind immer noch genug Spermien drin, um damit eine Eizelle zu befruchten. Denn jeder Erguss enthält, je nach Menge des Spermas, Millionen von Samenzellen. Durch häufige Samenergüsse innerhalb einer kurzen Zeit sinkt diese Zahl zwar vorübergehend stark ab, aber ein paar Millionen sind dort trotzdem noch drin! Beim Sex solltet ihr also immer verhüten, egal, ob das Sperma gerade duchsichtiger ist und weniger Samenzellen enthält.

Sperma durchsichtig: musst du zu Arzt?

Wer keine Probleme oder Schmerzen hat, muss sich wegen des durchsichtigen Spermas keine Sorgen machen. Wenn dein Sperma aber plötzlich eine andere Farbe als milchig/weiß/gräulich hat – etwa bräunlich ist – solltest du unbedingt einen Facharzt aufsuchen.

Mehr Dr.-Sommer-Infos zum Thema Sperma:

» Der erste Samenerguss!

» Geht mein Sperma aus, wenn ich oft onaniere?

» Wie lange überlebt Sperma?

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->