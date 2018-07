Disney-Serie

Violetta ist eine argentinische Telenovela, die von der musikalisch begabten Jugendlichen Violetta (gespielt von Martina Stoessel) handelt, die mit ihrem Vater von Spanien zurück nach Argentinien zieht und dort ihr Talent als Sängerin ausbaut.

Violetta läuft im Free-TV auf dem Disney Channel. Mit der dritten Staffel endet die Serie leider!

TINI: VIOLETTAS ZUKUNFT

Darum geht's im Kinofilm:

Nach einer erfolgreichen, aber kräftezehrenden Welttournee kehrt Violetta (Martina „Tini“ Stoessel) als neuer Star am Musikhimmel nach Hause zurück. Doch anstatt endlich Zeit mit Freunden und Familie verbringen zu können, stehen gleich die nächsten Termine an. Als dann auch noch die Beziehung zwischen ihr und ihrer großen Liebe León (Jorge Blanco) in der Krise steckt, flieht Violetta verzweifelt aus Argentinien. Sie folgt der Einladung einer alten Freundin ihres Vaters und begibt sich auf die Suche nach sich selbst. In Italien erlebt Violetta einen traumhaften Sommer voller Kreativität, Musik – und Liebe? Oder warum will ihr der geheimnisvolle Caio (Adrián Salzedo) einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen? Fernab ihrer Heimat – als ihre Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart aufeinandertreffen – findet sie endlich heraus, wer sie wirklich ist. Aus dem Mädchen Violetta wird eine selbstbewusste Persönlichkeit und neue Künstlerin: TINI.

Violetta Songs

