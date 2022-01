"Victorious"-Star: Hate wegen Behinderung

Die Social-Media-Plattform TikTok gehört nach wie vor zu den beliebtesten und aktuell meistgenutzten Plattformen weltweit.

Während es sehr viel Liebe und Support auf TikTok gibt, so gibt es leider auch Negativität und Hate. Deutsche TikTok-Stars wie Nadine Breaty, aber auch internationale Stars wie Charli D’Amelio kennen Hate im Netz! Der ehemalige "Victorious"-Star Avan Jogia ist nun auch seit einigen Monaten auf TikTok unterwegs. Er spielte in der Nickelodeon-Serie jahrelange die Rolle des charmanten Beck Oliver. Und aktuell kannst du den Schauspieler im Kino in dem neuen "Resident Evil"-Movie sehen. 🎥 Doch wieso bekommt Avan Jogia nun Hate im Netz? Und was hat seine Behinderung damit zu tun? ⤵️

Avan Jogia dachte sich nichts dabei, als er einen TikTok-Trend mitmachte und ein Video online stelle. Bei dem Text, den er in das Video hinzugefügt hatte, hatte sich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Darauf hin haben ihn einige User*innen auf seinen Fehler hingewiesen. Avan stitchte wiederum sein Video und droppte dann, dass er Legastheniker sei. „Ist das jetzt behindertenfeindlich, wenn man mich öffentlich deswegen anprangert?“ Einige User*innen schrieben Kommentare wie: „Ich denke nicht, aber die Leute sollten aufhören, den Menschen jeden kleinen Fehler unter die Nase zu reiben.“ Avan antwortete darauf hin wieder mit einem weiteren TikTok-Video und brachte ein anderes Beispiel zum Ausdruck. „Wenn ich lispeln würde und die Leute in den Kommentaren würden sagen, dass ich ein Wort falsch aussprechen würde, auch wenn sie genau verstehen würden, welches Wort ich ihnen sagen möchte, dann wäre das doch ziemlich bescheuert, oder nicht?!“ Man merkt, dass der ehemalige "Victorious"-Schauspieler genervt von dem Thema ist.

