"The Vampire Diaries" vs. "Twilight": Was ist besser?

"The Vampire Diaries" oder doch "Twilight“?

Die Vampir-Community ist sowohl bei "The Vampire Diaries" als auch bei "Twilight" stark. Doch kann man wirklich sagen, welche Story besser ist? Im Grunde ist das natürlich alles eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber es gibt gewisse Dinge, die sich bei der Serie und der Film-Reihe unterscheiden. ⤵️

Was bei "The Vampire Diaries" besser ist

Das Liebesdreieck zwischen Damon, Stefan und Elena ist auf jeden Fall viel intensiver ausgebaut und bekommt mehr Raum als bei "Twilight". Edwards und Bellas Liebe ermöglicht Jacob nie so richtig eine Chance und er ist nicht auf einer Ebene mit Edward. Ein weiterer Punkt, der die "The Vampire Diaries"-Story interessanter macht, ist, dass die Serie mehr bedeutsame Nebencharaktere vorzuweisen hat und viel mehr Handlungen aufweist. Es gibt nicht nur Vampire und Werwölfe – Hexen und andere übernatürliche Wesen sind auch ein supergroßes Thema in der Serie. Bei der "Twilight"-Reihe kommt dies etwas zu kurz.

Was bei "Twilight" besser ist

Was für viele Fans ein spannendes Hin und Her war, war die Frage, ob Bella jemals ein Vampir werden würde, um für immer mit Edward zusammen zu sein. Und natürlich auch, wann es passieren würde und wie. Dieser Konflikt, der nicht nur Bella und Edward involvierte, sondern auch ihre Familien, macht die Thematik super aufregend für die Fans. Bei "The Vampire Diaries" hingegen wurde Elena diese Entscheidung abgenommen, weil sie mit Vampirblut in ihren Adern verstarb. Sie hat sich dies nicht bewusst in dieser Situation gewünscht. Ein fetter Pluspunkt ist auch die Familiendynamik der Familie Cullen. Sie halten zusammen, unterstützen sich und würden alles für den jeweils anderen tun. Bei "The Vampire Diaries" hat man das Gefühl, dass fast jede Familie “kaputt“ ist. Natürlich halten sie vereinzelt zusammen wie zum Beispiel Damon und Stefan oder Elena und Jeremy, aber die große intakte Familie, wie man sie in "Twilight" seht, fehlt.

Wer hat gewonnen?

Zusammenfassend gesagt hat sowohl die "Twilght"-Saga, als auch die Serie "The Vampire Diaires" Stärken und Schwächen. Und man darf nie vergessen: Eine Serie und eine Film-Reihe zu vergleichen ist echt hart! Wir bekommen auf jeden Fall ein Nostalgie-Feeling, wenn wir beides sehen und sind der Meinung, beides ist super für einen Netflix-Marathon-Abend! 🎥 🍿