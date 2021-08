"The Vampire Diaries": Von diesem Liebespaar wollten die Fans mehr sehen

"The Vampire Diaries": Enzo und Bonnie sind DAS Traumpaar

Bei "The Vampire Diaries" haben sich in acht Staffeln wirklich so einige Liebesbeziehungen gebildet. Von manchen waren die Fans Feuer und Flamme, bei anderen Beziehungen verdrehten die Zuschauer*innen eher die Augen. 😁 Die Haupt-Lovestory handelte von Elena Gilbert (Nina Dobrev) und Damon Salvatore (Ian Somerhalder), aber neben den beiden gab es noch zwei andere Lovebirds, deren Geschichte leider viel zu kurz gekommen ist. Die Rede ist von Bonnie Bennett (Katerina Graham) und Lorenzo "Enzo" St. John (Michael Malarkey). Bonnie gehörte mit Abstand zu den stärksten und beeindrucktesten Charakteren von "The Vampire Diaries". Ihre Wandlung und alles, was sie durchgemacht hat, war der pure Wahnsinn! Und auch Enzo musste in seiner Vergangenheit sehr viel leiden. Umso mehr hat man die wahre Liebe zwischen den beiden gefeiert! Endlich haben zwei Pechvögel ihr Glück gefunden und schienen wirklich seelenverwandt zu sein. Die Serienmacher haben ihrer Lovestory (laut der Meinungen vieler Fans) viel zu wenig Aufmerksamkeit gegeben und darüber sind sie bis heute traurig. Achtung Spoiler: Über den schrecklichen und tragischen Mord von Enzo durch Stefan brauchen wir gar nicht erst anfangen! 😩

"The Vampire Diaries": 10 Serien-Fehler, die keinem Fan aufgefallen sind

"The Vampire Diaries": Fans hätten es sich anders gewünscht

Das Serienfinale von "The Vampire Diaries" hatte damals einen fetten Streit zwischen Ian Somerhaler (Damon) und Paul Wesley (Stefan) ausgelöst und auch hier und da haben die Hauptdarsteller*innen sich eine andere Zukunft für ihre Rollen vorgestellt. Wieso Bonnie und Enzo nicht ihr verdientes Happy End erhalten haben, wird leider für immer ein Geheimnis bleiben. Schade ist es aber alle Male! 🥺