"The Vampire Diaries": Verwirrung um neue Folgen

Das spricht für eine neunte Staffel von "The Vampire Diaries"

Immer wieder gibt es hoffnungsvolle Fan-Theorien, dass eine 9. Staffel "The Vampire Diaries" erscheinen wird. Auch wenn Candice King alias Caroline Forbes immer wieder in Interviews von ihrer Rolle schwärmt und sich gut vorstellen kann, wieder in diese zu schlüpfen, so scheint es gerade so, dass die Gerüchte einfach nur Gerüchte bleiben. Was wir allerdings wissen, ist, das Autorin Julie Plec an einer neuen Vampir-Serie arbeitet. Ob vielleicht doch ein "The Vampire Diaries"-Mitglied in der neuen Serie zu sehen ist? 🧛‍♀️

Das spricht gegen neue Folgen von "The Vampire Diaries"

Es gibt keine offizielle Bestätigung der neunten Staffel von "The Vampire Diaries". Als die achte Staffel der Serie bestätigt wurde, haben die Verantwortlichen gleichzeitig bekannt gegeben, dass es die letzten Folgen sein werden und die Erfolgsserie zu Ende gehen wird. Außerdem hat Ian Somerhalder schon gesagt, dass er in einer möglichen neue Staffel nicht mehr dabei sein wird und was wäre "The Vampie Diaries" ohne Damon Salvatore? Auch schlechte Stimmung innerhalb vom Cast gab es letztens erst, denn im Oktober stritten zwei der "The Vampire Diaries"-Stars öffentlich auf Twitter. Es sieht also eher danach aus, als würde es keine neuen Folgen mehr geben… Aber dafür gibt es ja noch die Spin-Offs "The Originals" und "Legacies", die wir uns anschauen können!