"The Vampire Diaries" Fans verwirrt: Wurde Nina Dobrev heimlich ausgetauscht?

"The Vampire Diaries": Wurde Nina Dobrev durch ihren Zwilling ersetzt?

Auch wenn "The Vampire Diaries" schon vor einigen Jahren abdreht wurde, so gibt es immer wieder Gerüchte um neue Folgen und dass es eine 9. Staffel geben soll. Doch leider werden diese Gerüchte immer wieder zerschlagen. Die "The Vampire Diaries"-Stars lieben die Story der Serie und ihre Charaktere nach wie vor, doch finden, das die Serie ihr verdientes Ende gefunden hat. Apropos Charaktere: Es wurde nun eine Fan-Verwirrung beantwortet, die auch schon seit Jahren im Raum steht. Einige "The Vampire Diaires"-Fans sind nämlich der festen Überzeugung, dass Nickelodeon-Star Victoria Justice die Rolle der Katherine Pierce (Katherine Petrova) gespielt hat. Wie kommen die Fans auf diese wilde Theorie? Handelt es sich dabei um ein geheimes "The Vampire Diaires" Serien-Detail? Ein großer Teil der Show dreht sich um Doppelgänger*innen. Und die beiden Schauspielerinnen Nina Dobrev und Victoria Justice sehen auch wirklich aus wie Schwestern, wenn nicht sogar Zwillinge! Auf der Straße wurden die Stars schon öfters vertauscht und gerade wenn Nina als Katherine gestylt ist, dann sieht sie dem Nickelodeon-Star Victoria Justice noch ähnlicher. Aber nein, die beiden Schauspielerinnen sind nicht miteinander verwandt. Kann es aber trotzdem sein, dass Nina Dobrev heimlich ausgetauscht wurde und Victoria Justice ebenso in "The Vampire Diaries" zu sehen war?

Die Ähnlichkeit zwischen Nina Dobrev (l.) und Victoria Justice ist wirklich groß. Cindy Ord / Jason Merritt / Getty Images

Spielte Nina Dobrev wirklich alle ihre "TVD"-Rollen selbst?

Um die Fan-Theorie aufzuklären: Victoria Justice hat nie Nina Dobrevs Rolle Katherine gespielt! Es war immer Nina, die alle ihre Doppelgänger-Rollen spielte. Auch wenn die beiden sich wirklich sehr krass ähneln … sie war nicht Teil der Serie. Aber wie cool wäre eine eigene Serie mit Nina und Victoria? Das finden auch die "The Vampire Diaries"-Fans. Ein Spin-Off in dem Elena Gilbert und einer neuen Doppelgängerin? Mit neuem Abenteuer und neuen übernatürlichen Wesen? Das wär's doch! 🥰