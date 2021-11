“The Vampire Diaries”: Ian Somerhalder schockt mit Geständnis!

Wir droppen einen verrückten Fakt bei dieser News gleich mal zu Beginn: „The Vampire Diaries“-Star Ian Somerhalder, aka Damon Salvatore, aka Proto-Bad-Boy-Vampir, hätte die Rolle seines Lebens beinahe nicht bekommen! WHAT? Dabei hatte der Star einiges auf sich genommen, um überhaupt beim Vorsprechen dabei zu sein. Okay, fairerweise hat er selbiges gleich mehrmals verkackt, aber … Na gut, wir erzählen lieber von Beginn an!

Somerhalder hielt nichts von der Show

Nach dem Ende seiner Zeit bei „Lost“ (auch ein Megaerfolg damals) sah es für den jungen Schauspieler Somerhalder nicht so toll aus am Markt. Er wollte nach seinem Ausstieg etwas „verrücktes“ machen, gewagter sein in seinen Rollen, wie er selbst sagt. Das gelang ihm so semi, wie er auch selbst sagt. 😄 „Ich habe neue Dinge versucht und bin ein paar Mal damit gescheitert“, gibt der Star inzwischen ehrlich zu. Das sei eine sehr „neu aufbauende Zeit“ gewesen, die ihm „Bescheidenheit gelehrt“ habe. Doch eins war für den Star absolut klar: Er würde nicht nochmal bei einer TV-Serie mitmachen! Wir alle haben unsere Grenzen, seine war damit gesetzt! Einige Zeit später kam sein Agent mit einem Skript an, in dem es um Vampire und Teenies ging. Kommt euch bekannt vor? Somerhalder auch. „Das war Twilight im Fernsehen“, so der Schauspieler, „damit wollte ich nichts zu tun haben.“ Zunächst, zumindest. 😉

Er durchquerte die Wüste für das Vorsprechen

Als er dann doch einmal durch das Skript blätterte, musste er seine vorherige Einstellung sehr schnell revidieren: „Ich dachte mir ‚Heilige Scheiße‘, was für ein unglaubliches Material, was zur Hölle habe ich mir gedacht?“ Ja, Somerhalder, was bitte?! Er rief bei den Verantwortlichen an und bekam einen Termin für den nächsten Tag. Problem: Er war gerade mit seiner Familie in Las Vegas, einige viele Autostunden entfernt von dem Ort, wo das Vorsprechen stattfand. Also tat er, was jeder vernünftige Mensch tun würde: Er schnappte sich ein Auto und fuhr die komplette Nacht hindurch quer durch die Wüste! Beim Vorsprechen angekommen, hat er es nicht einmal, sondern gleich zweimal verkackt! Kevin Williamson, Co-Erschaffer der Serie, der erst durch eine Tragödie überhaupt Interesse an der Show bekam, hatte sich aber auf Somerhalder festgesetzt (und konnte wohl die Alternative, die die anderen Verantwortlichen haben wollten, auf den Tod nicht leiden). Also setzte er sich durch und Somerhalder wurde zu dem Bad Boy, den wir alle lieben. 😍