"The Vampire Diaries": Dieser Moment veränderte alles!

Du bist "The Vampire Diaries"-Fan? Weißt du auch, wann es zwischen Elena Gilbert und Damon Salvatore das erste Mal geknistert hat?

Das Lieblingspaar bei "The Vampire Diaries"

Alles begann im Jahr 2009 und endet acht Jahre und acht Staffeln später. Und auch heute schauen sich die "The Vampire Diaries"-Fans die Serie immer wieder gerne an. Nicht ohne Grunde gehört sie nach wie vor zu den beliebtesten Mystery-Liebes-Drama-Serien ever. In unterhaltsamen acht Staffeln haben sich auch die ein oder anderen Liebespaare bei "The Vampire Diaries" gefunden. Manche haben wir extrem gefeiert und andere eher weniger. 😅 Ohne Zweifel gehören Elena Gilbert (gespielt von Nina Dobrev) und Damon Salvatore (Ian Somerhalder) zu den beliebtesten Paaren bei "The Vampire Diaries". Doch wann hat Elena angefangen, Gefühle für Damon zu entwickeln? Es gab einen Moment zwischen den beiden, der alles verändert hat … 🙊

"The Vampire Diaries": 10 unterhaltsame Momente

Die Chemie zwischen Elena und Damon war extrem

Ohne dich lange auf die Folter zu spannen, springen wir gleich zu diesem einen besonderen Moment, der alles zwischen Elena und Damon verändert hat. Kannst du dir schon denken, um welchen Moment es sich handelt? Als Damon einsprang, um mit Elena am 'Miss Mystic Falls' Event zu tanzen, merkte sie, dass sie Gefühle für ihn hat. Als Stefan nicht auftauchte, zögerte Damon nicht lange, um für seinen Bruder einzuspringen. Auch wenn Elena Damon sehr lange nicht leiden konnte und sich dachte, er sei ein komplett bösartiges Ekel, so erkannte sie doch, wie freundlich er sein kann und das es zwischen ihnen knistert. Der Tanz ist wirklich einer der magischsten Momente in all den Staffeln bei "The Vampire Diaries" und der Startschuss für die besondere Beziehung zwischen Elena und Damon.

