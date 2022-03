„The Vampire Diaries“ verbindet so manche Sagengestalt in einer einzigen Serie: Vampire, Werwölfe, Doppelgänger und Hexen, um nur ein paar zu nennen! Da ist es kaum verwunderlich, dass bei dieser großen Zahl an verschiedenen Menschen und Kreaturen, die ein oder andere Person mal für ein paar Folgen ins Abseits gestellt wird oder gänzlich die Show verlässt. Immerhin hat ein Hauptcharakter das ja getan! Das Gegenteil ist aber bei diesen Charakteren der Fall: Sie haben es geschafft, in allen 171 Episoden der Hit-Show dabei zu sein. Respekt!

Matt Donovan

Matt (gespielt von Zach Roering) blieb dem Menschsein über alle Folgen treu Matt Winkelmeyer / Freier Fotograf

Matt Donovan ist einer der wenigen Hauptcharaktere, der „The Vampire Diaries“ als Mensch begann und als Mensch beendete. Noch viel beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er in allen Folgen vorkam! Am aller beeindruckendsten ist aber, dass er es geschafft hat, trotz alledem überhaupt am Leben zu bleiben! 😂 Das können nicht viele Charaktere der Show von sich behaupten, ob Mensch oder anderweitig. Womöglich hat seine Vergangenheit damit zu tun: Als Kind einer alkoholkranken Mutter und durch den Verlust seiner Schwester Vicky ist Matt ziemlich stark geworden – mental wie auch körperlich!

Caroline Forbes

Caroline (Candice King) machte mit die größte Veränderung bei der Serie durch Jean Baptiste Lacroix / Freier Fotograf

Wer hätte gedacht, dass aus der überaus unsicheren und gemeinen Caroline ein so starker Vampir wird? Wir in jedem Fall nicht! Noch weniger hätten wir erwartet, dass sie in jeder Folge von „The Vampire Diaries“ vorkommt. Und nicht nur das: Sie tauchte schon in einigen Folgen von „The Originals“ auf und ihre Präsenz ist in dem Spin-Off „Legacies“ mehr als spürbar. Nicht schlecht, Carolione, du hast uns wirklich beeindruckt!

Bonnie Bennett

Bonnie (Kat Graham) gehörte zu einem der mächtigsten Charaktere Getty Images Entertainment

Bonnie hielt die Welt der Menschen und die übernatürliche Welt der Vampire und anderer Geschöpfe stets zusammen – notfalls auch mit Gewalt! Dabei war sie selbst schon für die ein oder andere kleine Katastrophe verantwortlich, hat aber immer ihr Bestes gegeben, den Schlamassel wieder zu begradigen. Nebenbei kam sie in allen Folgen von „The Vampire Diaries“ vor. Was dabei das krasseste ist? Ab Staffel 4 war sie tot! Das hielt sie weder davon ab, in jeder Folge aufzutauchen, noch wieder ins Leben zurückzukehren. Das ist mal Einsatz!

Stefan Salvatore und Damon Salvatore

Die Salvatore-Brüder tauchten in jeder Folge von "The Vampire Diaries" auf Gettyimages

Die Salvatore-Brüder sind ebenfalls in jeder Folge von „The Vampire Diaries“ zu sehen. Was im Fall von Stefan nicht so verwunderlich ist: Immerhin ist es „seine“ Geschichte, wie er zu Beginn der ersten Folge verkündet. Allein die bewegte Vergangenheit von Stefan reicht aus, um gleich mehrere Serien mit Stoff zu füllen. Er ist wohl, was „Angel“ für die „Buffy“-Generation war: Ein Vampir, der stets zwischen Gut und Böse wandelt, voller Schmerz und Wut ist – und dabei noch ziemlich sexy aussieht. 😂

Damon, der „Bad Boy“ von „The Vampire Diaries” kam wie auch sein Bruder in jeder Folge vor. Und was für eine Entwicklung er durchgemacht hat! Hinter dem arroganten und manchmal wirklich fiesen Vampir versteckt sich sehr viel mehr, als man zu Beginn meinen könnte. Das reichte ja auch aus, um alle 171 Folgen zu füllen! Damons Schauspieler, Ian Sommerhalder, meinte bereits, dass er nicht zur Serie zurückkehren wollen würde. Zu schön sei das Happy Ending gewesen, dass man Damon gegönnt hatte. Wir stimmen zu!