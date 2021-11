"The Vampire Diaries": Das war für Damon und Bonnie geplant

"The Vampire Diaries" gehört nach wie vor zu den beliebtesten Vampir-Serien der vergangenen Jahre. 🧛‍♀️

"The Vampire Diaries": Von wem wollten die Fans wirklich mehr sehen?

Immer wieder ist "The Vampire Diaries" für einen Serienmarathon gut. Die Serie rund um Elena Gilbert (Nina Dobrev), Stefan Salvatore (Paul Wesley) & Co. ist vollgepackt mit Spannung, Action, Liebe und Intrigen. Die Vampir-Serie mit dem tragischen Hintergrund wird auch bestimmt noch in einigen Jahren ein Hit sein und das, obwohl sie im Jahr 2009 ihren Startschuss hatte und 2017 vollständig abgedreht wurde. Immer wieder haben sich neue Liebespaare bei "The Vampire Diaires" gefunden. Das führte zu einigen YAY-Momenten, aber auch zu einigen NAY-Momenten. 🥰😫 Die "TVD"-Fanbase wusste schon immer, wen sie als Couple zusammen sehen wollen und wen nicht. Für Damon war es Elena und für Bonnie war es Enzo – Sie haben die Gefühlswelt der beiden komplett auf den Kopf gestellt. Tatsächlich haben sich die Fans der Serie auch gewünscht, mehr von dem Liebespaar Bonnie und Enzo zu sehen, doch ihr Glück war leider nicht für die Ewigkeit bestimmt. Und auch, dass Elena nicht Teil der letzten Staffel war, änderte Einiges … Die Fanbase fragte sich, wieso nicht Damon (Ian Somerhalder) und Bonnie (Katerina Graham) miteinander glücklich wurden. 🤔

"The Vampire Diaries": 10 unterhaltsame Momente

"The Vampire Diaires": Wieso sind Damon und Bonnie nicht zusammengekommen?

Wieso Damon und Bonnie kein Liebespaar geworden sind, haben sich so einige Fans gefragt. Die Begründung der Fanbase. Auch wenn sich Bonnie und Damon die erste Staffel gehasst haben, so wurden sie richtig gute Freund*innen. Vor allem als sie vier Monate in einer Parallelwelt abgeschottet von der gesamten Welt lebten, wurden sie sogar beste Freund*innen. Sie haben viel mitgemacht in ihrem Leben. Mussten in der Serie viel Schmerz und Trauer erdulden. Doch wieso wurde aus ihrer besten Freundschaft nicht doch mehr? Serienmacherin Julie Plec hat darauf eine Antwort: „Für Bonnie und Damon war keine romantische Beziehung vorgesehen, weil Bonnie nie vergessen hat, was Damon für schreckliche Dinge in seiner Vergangenheit gemacht hat. Bonnie hat ihre Integrität behalten und sie haben sich als beste Freund*innen unterstützt.“ Und außerdem würde Bonnie doch nie etwas mit der großen Liebe ihrer besten Freundin anfangen.

