"The Vampire Diaries"-Autorin produziert neue Vampir-Serie! 🧛‍♂‍

Neue Serie: "The Vampire Diaries" 2.0.?

Auch wenn die letzte Staffel "The Vampire Diaries" im Jahr 2017 seine Premiere hatte, so gehört die Serie rund um Vampire, Werwölfe, Hybriden, Hexen und vielen weiteren übernatürlichen Wesen nach wie vor zu den erfolgreichsten Shows der letzten Jahre. Autorin Julie Plec fand ihre Inspo bei der Jugendbuchreihe von Lisa Jane Smith und brachte natürlich ihre ganze eigene Note ein. Candice King, die jahrelange in der Serie die Rolle der Caroline spielte, liebt ihren Charakter nach wie vor und könnte sich eine Rückkehr von Caroline Forbes sehr gut vorstellen! Nun hat Autorin Julie Plec gedroppt, dass sie eine neue Vampir-Serie produzieren wird! Ob Candice King, Nina Dobrev oder ein anderer "The Vampire Diaries"-Star eine der Hauptrollen ergattern wird? Bei der neuen Vamp-Show handelt es sich um eine Adaption von "Vampire Academy". Damit wird ein großer Traum für die 48-jährige Autorin wahr! Sie war schon lange ein Fan der Story! Im Interview sagte sie: „Die Vampir-Akademie befindet sich in einer Welt voller Privilegien und Glamour. Freundschaft, Liebe, Intrigen – und eine Ausbildung, die auf die königliche Vampirgesellschaft vorbereiten soll … Es wird ein sexy Drama mit viel Eleganz.“

Neuer Vampir-Hit von Julie Plec

Das die neue Serie ein Hit wird, davon sind wir überzeugt. Schließlich hatte Julie Plec nicht nur die Idee für "The Vampire Diaries", sondern auch für die beiden Spin-Offs "The Originals" und "Legacies". Alle Shows waren kreativ, spannend und voller OMG-Moment! Wir sind uns also sicher, dass sie und die Co-Creators der neuen "Vampir Academy"-Serie eine interessante Drama-Serie kreieren werden. Die Serie soll vorerst zehn Folgen haben. Wann wir mit der Vampir-Serie rechnen können, ist leider noch nicht bekannt. Aber wir halten euch aber auf dem Laufenden. 🥳