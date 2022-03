"The Vampire Diaries": Auf diesen Kuss haben Fans jahrelang gewartet!

"The Vampire Diaries": Epischer Moment

Team Delena (Elena und Damon) forever! 🧡 So geht es vielen "The Vampire Diaries"-Fans. Natürlich haben wir da auch noch einige, die fanden, dass Elena Gilbert besser zu Stefan Salvatore passte. Aber die meisten waren schon immer Feuer und Flamme für den Bad-Vamp Damon Salvatore und wollten mehr von dem "The Vampire Diaries"-Liebespaar sehen. Im Laufe der Serie hat man eine ganz andere Seite an dem Vampir kennengelernt und er hat sich zu einer besseren Version seiner selbst entwickelt. Niemand konnte sich dramatischer küssen als Elena und Damon. Und wer etwas anderes sagt, er lügt! 😄 Auch wenn die beiden ihren ersten Kuss in Staffel 3 hatten (was auch ein magischer Moment war, der uns kurzzeitig das Atmen vergessen lassen hat) ist es doch eine andere Kuss-Szene die die "The Vampire Diaries"-Fans am meisten feiern! Seit der ersten Staffel wünschten sich die Fans nämlich einen ganz speziellen Kuss. Dreimal dürft ihr raten, was damit gemeint ist. Genau, dass die beiden sich dramatisch im Regen küssen. Woher die Fans diesen ausdrücklichen Wunsch hatten? In der ersten Staffel wurde Stefan gekidnappt und Elena und Damon sind auf dem Weg, ihn zu retten. Einige Meter vor dem Haus entfernt standen die beiden unter einem kleinen Schirm, schützen sich vor dem starken Regen und schmiedeten einen Rettungsplan. Elena und Damon werden trotzdem ziemlich nass und stehen dabei richtig nah zusammen. Ab diesem Zeitpunkt haben die "The Vampire Diaries"-Fans Damon und Elena extrem geshippt und das hat auch Autorin Julie Plec gemerkt. In einem Interview meinte sie: "Das war der Kanonenschuss, wo die Leute eine Verbindung zwischen Damon und Elena als potenzielles Paar spürten." Doch lange, sehr lange hat sie die Fans auf diesen Kuss warten lassen!

"The Vampire Diaries": Der perfekte Kuss von Elena und Damon

"The Vampire Diaries" Autorin Julie Plec, die eine neue Vampir-Serie plant, hatte diesen Wunsch zwar vernommen, hat die Fans aber lange darauf warten lassen. Dann, in der sechsten Staffel, in einer regnerischen Nacht auf einer verlassenen Straße, küssten sich Damon und Elena endlich leidenschaftlich und innig. Ganze fünf Jahren haben die Fans auf diesen Kuss gewartet! Dort spricht Elena auch die magischen Worte zu Damon und sagt: "Versprich mir, dass das mit uns für immer ist!" und er antwortet mit: "Ich verspreche es!". Definitiv einer der besten und schönsten Momente bei "The Vampire Diaries". 😭 ❤️

