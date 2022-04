"The Vampire Diaries" 5 Jahre Pause: Ian Somerhalder über neue Folgen

"The Vampire Diaries": Gibt es bald neue Folgen und eine neunte Staffel?

Es tut uns sehr leid, aber diese News wird Fans von "The Vampire Diaries" vermutlich den Tag vermiesen. Seit klar ist, dass Damon, Stefan und Elena im Spin-Off "Legacies" zurückkehren, wollen Fans noch mehr von ihren Lieblingen sehen. Der größte Traum: Ian Somerhalder soll wieder "Damon" in "The Vampire Diaries" spielen. Leider hat der beliebte Schauspieler diese Seifenblase der Hoffnung in einem Interview bei "Radio Andy" mit einem ziemlich lauten Knall zerplatzen lassen.

Es gibt Gerüchte, dass es zu einer neunten Staffel kommen könnte und es läge nur noch an dir und Nina Dobrev", fragte der Moderator in seiner Show. Sind etwa neue Folgen "The Vampire Diaries" in Aussicht? Ian Somerhalder findet nicht, dass eine Fortsetzung nötig ist. 😳

Ian Somerhalder findet nicht, dass "The Vampire Diaries" ein Reboot verdient

Auf die Frage nach einer neunten Staffel von "The Vampire Diaries" antwortete Ian Somerhalder, dass er noch nichts von den Plänen gehört habe. Doch selbst wenn er es täte, wäre es in seinen Augen sinnlos. AUTSCH! Auch wenn es wehtut, ist seine Begründung jedoch irgendwie verständlich.

Für ihn sei die Geschichte damit zu Ende, dass Damon und Elena dem Vampir-Leben den Rücken zukehren. Dazu kommt, dass auch Stefan (Paul Wesley) verstorben sei. "Was sollte passieren? Damon hätte sicher graue Haare und sie hätten Gehstöcke – und oh, ich muss noch das Baby füttern." Seiner Meinung nach hätte die Story nicht mehr viel Spannendes zu bieten. "Hör zu, es hat seinen Zweck erfüllt und lebt bis heute. Das macht es so besonders", ergänzt Ian Somerhalder und er hat vollkommen recht. Bis heute kann "The Vampire Diaries" extrem gute Streaming-Zahlen aufweisen. Manchmal muss man gehen, wenn es am schönsten ist.

Tolle Erinnerungen an "The Vampire Diaries"

Auch wenn seine Kommentare zu neuen Folgen deprimierend klingen: Ian Somerhalder verbindet nur schöne Erinnerungen mit "The Vampire Diaries". Obwohl die letzte Klappe zu der super erfolgreichen Serie bereits vor 5 Jahren fiel, erinnert sich der Schauspieler gern an die Zeit zurück.

"Ich kann nicht glauben, dass es schon fünf Jahre her ist", schreibt Ian auf Instagram, "Es ist so eine Ehre, dass diese Serie eine der erfolgreichsten in der TV-Geschichte werden durfte!" Ausgestrahlt wurde die letzte Folge in den USA am 10. März 2017.

