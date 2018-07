US 5 Konzert mit dem Jugendchor St. Stephan

Am 18. Juni treten US 5 beim Open-Air vor dem Kölner Dom auf - gemeinsam mit Chris' früherem Jugendchor St. Stephan!

Auf diesen Auftritt freut sich Chris von US 5 schon seit Wochen: Anläßlich der Fußball-WM performen Richie, Chris, Jay, Izzy und Mikel unter dem Motto "US 5 meets Jugendchor St. Stephan" am Sonntag, den 18. Juni gemeinsam mit dem Kölner Jugendchor in Köln!

Für den selbst aus Köln stammenden Chris ist das nicht ein x-beliebiges Konzert! Der US-5-Schnuckel startete beim Jugendchor St. Stephan seine Gesangskarriere!

Chris hatte dort Chorkonzerte in der Kölnarena und in der Kölner Philharmonie, TV-Auftritte im Backgroundchor von Marlon bei "TOTP" und viele andere Auftritte. Klar, dass er sich besonders freut, nach langer Zeit wieder gemeinsam mit seinen alten Freunden aufzutreten!

Übrigens: Der Jugendchor St. Stephan hat jede Menge Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit berühmten Acts. So trat er in der Vergangenheit bereits mit der amerikanischen Heavy-Metal-Band Manowar, der U.S.-Rockband P.O.D., Anke Engelke und dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton auf!

Hier alle Facts zum US-5-Gig: Das Konzert am Sonntag beginnt 20.00 Uhr mit dem Programm des Kölner Jugendchors. Nach einer Stunde kommen dann die Jungs von US 5 mit ihrer Show auf die Bühne!

Zum Finale gibt es noch eine Weltpremiere: Dann singen US 5 gemeinsam mit dem Jugendchor St. Stephan das erste Mal live den Song "Jesus"!

