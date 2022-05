Ups! Lippen explodieren nach allergischer Reaktion beim Aufspritzen 😳

Wunsch nach volleren Lippen

Die 23-jährige Kailee Jones fand ihre Lippen schon immer zu schmal – vor allem, wenn sie lächelt. Mit dem Wunsch vollere Lippen zu bekommen, machte sie sich auf den Weg zum Beauty-Doc. Nachdem ihr jeweils in die Ober- und Unterlippe ein Milliliter „Lip filler“ gespritzt wurde, hoffte sie auf neue Traumlippen. Doch schon nach einer Stunde kam der Schock…

Allergische Reaktion nach dem Aufspritzen

Kailee blickte in den Spiegel und war fassungslos. Ihr Mund war extrem angeschwollen – „wie ein Ballon“. Mit Eis wollte sie ihre Lippen kühlen und zum Abschwellen bringen, doch es wurde nur schlimmer. „Dann fingen sie wirklich an zu explodieren“, berichtet sie gegenüber Daily Star.

48 Stunden lang konnte Kailee nicht essen, nicht trinken und kaum sprechen. Sie und ihre Ärzt*innen waren mehr als besorgt, dass sich die Schwellung auf den Hals ausdehnen und ihre Atmung erschweren könnte. Behandelt wurden ihre Beschwerden dann mit Steroiden – und nach drei Tagen schwollen die Lippen wieder ab.

Kailee hat natürlich Selfies mit ihren „Wurstlippen“ gemacht, die sie in einem Video auf TikTok (@yuuuuuuuuuuuuuurt) teilte, das dann viral ging. Und über die Kommentare, wie man sich so dicke Lippen mit Absicht machen lassen kann, lacht sie nur. So ein überdimensionales Duckface kann eben nicht jeder…. 😂

