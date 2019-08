UMD-Umtauschprogramm gestorben

Wer seine alte PSP in den Ruhestand schicken will, weil er mit dem Kauf einer PSPgo liebäugelt, sollte noch einen Moment warten. Denn die angedachte Möglichkeit, UMD-Games in digitale Downloads einzutauschen, hat Sony nun gestrichen. Das hat der Konzern gegenüber dem Gamesblog "Kotaku" verraten. Allerdings dürfen sich Käufer einer neuen PSPgo über drei kostenlose Spiele freuen, sofern sie noch einen Vorgänger-Handheld besitzen.

Wer schon des Längeren eine PSP besitzt, wird zweifelsohne auch das ein oder andere Spiel auf UMD besitzen. Da die 250 Euro teure PSPgo allerdings kein passendes Laufwerk für diese Medien besitzt und stattdessen komplett auf Download-Versionen für ihre eingebaute 16-Gigabyte-Festplatte setzt, können diese Titel folgerichtig nicht auf dem neuen Handheld abgespielt werden. Zwar hat Sony bereits zur Ankündigung der PSPgo bekannt gegeben, dass man an einem UMD-Umtauschprogramm arbeite, nun ist das Programm aber endgültig gestorben. "Wir haben ein UMD-Umtauschprogramm in Erwägung gezogen", sagt Sony gegenüber "Kotaku", "aber aus rechtlichen und technischen Gründen werden wir das Programm in absehbarer Zeit nicht anbieten können".

Wer also seine alte PSP schon in den Ruhestand schicken wollte, muss damit also noch warten. Allerdings gibt es noch wenigstens für neuere Titel Hoffnung: "Wir arbeiten an Programmen, bei denen Besitzer kürzlich erworbener UMD-Titel diese in digitale Versionen eintauschen können", verrät Sony-Sprecher Brian Keltner. Wann und vor allem wie das Programm dann aussehen soll, weiß der Hersteller allerdings selber noch nicht.

Einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein gibt es aber: das so genannte "PSPgo Rewards?-Programm, bei dem Besitzer einer PSPgo und einer alten PSP sich drei von insgesamt 17 Titel kostenlos herunterladen können. Einfach gleichzeitig mit den beiden Taschenspielern im Playstation Network online gehen und sich beim "PSPgo Rewards"-Programm einschreiben. Schon erhalten Spieler von Sony einen Download-Coupon von Sony. Ob das allerdings die verärgerten PSP-Besitzer nun sänftigen wird, bleibt fraglich.

