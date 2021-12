"The Umbrella Academy"-Star schockt mit Beichte: Jahrelange Essstörung

Netflix-Star war lange krank

Nachdem "The Umbrella Academy"-Fans lange wenig Hoffnung hatten, bald eine Fortsetzung der Netflix-Serie zu sehen, scheint es nun endlich voranzugehen. Vor wenigen Tagen hat der "The Umbrella Academy"-Showrunner Steve Blackman die Episodentitel aller Folgen der neuen Staffel 3 gedroppt. Und diese sind mehr als vielversprechend! In einem aktuellen Interview hat Hauptdarsteller Tom Hopper alias Luther nun über private und intime Details aus seiner Vergangenheit gesprochen. Der heute 36-jährige Schauspieler hatte jahrelang mit einer Essstörung und mit einem sehr ungesunden Lebensstil zu kämpfen!

"The Umbrella Academy"-Star Tom Hopper kämpfte mit Essstörung

Der "The Umbrella Academy"-Darsteller Tom Hopper ist 1,96 cm groß, topfit und wirklich sehr muskulös. Heute achtet er besser auf sich und hat einen gesunden Lebensstil, aber das war nicht immer so. „Ich bin in vielen Dingen, die ich tue, ziemlich extrem. Wenn ich etwas mache, dann gleich zu 100 %. Ich habe früher mindestens 20 Zigaretten am Tag geraucht. Das war so Anfang bis Mitte 20. Da ich einen sehr hohen Stoffwechsel habe und gerne Fast Food esse, habe ich mich damals immer damit vollgestopft. Burger, Shakes, Donuts und dann noch eine Pizza hinterher. Das war ganz normal für mich", so Tom im Interview. Das hat seiner Gesundheit jedoch gar nicht gutgetan! „Ich hatte sehr oft Kopfschmerzen, fühlte mich schlapp und war ständig krank. Mein ganzes Immunsystem hat darunter gelitten“, ergänzte der Schauspieler. Ohje, das hört sich gar nicht gut an. Wir sind froh, dass der "The Umbrella Academy"-Schauspieler das Rauchen aufgehört hat, eine gesunde Balance in seiner Ernährung gefunden hat und etwas gegen seine Essstörung unternommen hat! ☺️

Wenn du genauere Infos zu dem Thema Essstörung möchtest, ein*e Freund*in oder du davon betroffen seid, dann holt euch Unterstützung auf bzga-essstoerungen.de (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). Die Info-Telefonnummer der BZgA lautet 0221/892031.

