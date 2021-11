"The Umbrella Academy" Staffel 3: Start, Besetzung, Handlung

"The Umbrella Academy" Staffel 3: Starttermin

Lange, sehr lange, haben die "The Umbrella Academy" Fans auf die dritte Staffel der Netflix-Serie gewartet. Die Hoffnung war groß, dass Staffel 3 von "The Umbrella Academy" noch dieses Jahr erscheint … doch leider wurde dieser Optimismus bereits vor wenigen Wochen zerstört. Fakt ist, dass "The Umbrella Academy" Staffel 3 dieses Jahr nicht mehr erscheinen wird, sondern im Jahr 2022! Ob Anfang, Mitte oder Ende 2022 ist bisher noch nicht preisgegeben worden. Da die Dreharbeiten von "The Umbrella Academy" jedoch schon im Sommer 2021 abgeschlossen wurden, ist der Starttermin im Frühjahr oder Sommer 2022 sehr realistisch.

"The Umbrella Academy" Staffel 3: Besetzung

Die bekannten Gesichter aus Staffel 1 und 2 werden auch in der dritten Staffel wieder zurückkehren.

Robert Sheehan (Klaus Hargreeves)

Tom Hopper (Luther Hargreeves)

Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves)

Aidan Gallagher (Nummer 5)

Elliot Page (Vanya Hargreeves)

David Castañeda (Diego Hargreeves)

Justin H. Min (Ben Hargreeves)

Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves)

Ritu Arya (Lila)

Doch es wird auch einige neue Schauspieler*innen geben, die ihr Können in der dritten Staffel unter Beweis stellen werden.

Sparrow Academy:

Justin Cornwell (Marcus)

Britne Odlford (Fei)

Jake Epstein (Alphonsos)

Genesis Rodriguez (Sloane)

Cazzie David (Jayme)

"The Umbrella Academy" Staffel 3: Handlung

Als im Juli 2021 die Episodentitel von "The Umbrella Academy" Staffel 3 von Serienschöpfer Steve Blackman gedroppt wurden, sind die Fans nur so ausgeflippt! Die Fanbase ist sich seither noch sicherer: Die neue Staffel wird richtig gut werden! Allein der Name der ersten Folge klingt sehr vielversprechend. "Meet the Family" lautet der Titel. Durch die Zeitsprünge ist so einiges durcheinandergekommen und als alle Mitglieder der Umbrella Academy wieder gesund und munter aus ihrem Zeitsprung zurückkommen, stehen sie auf einmal vor der Sparrow Academy. Und es wird noch heftiger: Ihr verstorbener Bruder Ben (Nummer 6) lebt wieder und ist ein Teil der neuen Superhelden-Gruppe Sparrow Academy! Doch da sie sich in einer anderen Dimension befinden, erkennt er sie nicht … Außerdem wird es eine Hochzeit in der dritten Staffel von "The Umbrella Academy" geben. Das hat ebenso ein Episodentitel verraten. Die Frage ist nur: Wer sind die Glücklichen? Fans spekulieren sehr auf Allison und Luther. Oder wird es ein anderes cutes Liebespaar in der neuen Staffel geben? Wie schon die ersten beiden Staffeln von "The Umbrella Academy" wird sich auch Staffel 3 an der Handlung der Comicvorlage orientieren. Wir sind gespannt, wie viel aus dem Comic "Hotel Oblivion" in Staffel 3 übernommen und wie viel der Story abgeändert wird.

