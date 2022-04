"The Umbrella Academy" Staffel 3: Hammer-Veränderung bei dieser Rolle

Weniger als 3 Monate – So lange muss sich die "The Umbrella Academy"-Fanbase noch gedulden, bis die 3. Staffel startet. Dann erfahren wir alle endlich, wie es mit der Familie Hargreeves weitergeht und wir lernen die neue Superhelden-Gruppe "Sparrow Academy" kennen. Einer der Hauptdarsteller der Serie und Netflix persönlich haben nun zu der kommenden (und zu allen weiteren Staffeln der Serie) eine große Rollen-Veränderung angekündigt! Aber um was genau geht es hier? ⤵️

"The Umbrella Academy": Hauptcharakter outet sich als Transgender

Es ist eine Nachricht, welche die Fans ausrasten lässt! Aber im positiven Sinne. Schauspieler Elliot Page droppte nämlich nun, dass sein "The Umbrella Academy"-Charakter Vanya Hargreeves sich in der Serie, so wie Elliot im Real Life, als Trans outen wird! Durch einen Tweet mit einem Behind-the-Scene Foto vom Set machte er das Ganze öffentlich. Seine Worte dazu: "Meet Viktor Hargreeves ☂️". Und auch Netflix fackelt nicht lange und retweete den Post mit den Worten: "Willkommen in der Familie, Viktor! Wir sind so froh, dass du dabei bist! ❤️".

Neue Staffel im Hype!

Auf den Sozialen Medien kommt die Nachricht überwiegend sehr gut an. "Endlich gibt es in einer großen, internationalen Serie einen Transgender Charakter, der noch von einem wahrhaften Transgendermenschen verkörpert wird" und "Wir lieben Viktor jetzt schon!" liest man in den Kommentaren unter den Tweets. Wir sind schon richtig gehypt auf die 3. Staffel von "The Umbrella Academy", wie die Story weitergeht, wie sich Elliot Pages Rolle, aber auch die anderen Charaktere entwickeln und welche spannenden Ereignisse sie meistern müssen! 💪🏻

