UFO-Jäger findet Leben auf dem Mars!

UFO-Jäger überzeugt: Leben auf dem Mars gefunden!

Gibt es Leben auf dem Mars? Viele Wissenschaftler*innen und Hobby-Expert*innen beschäftigen sich mit dieser Frage schon ziemlich lange und alle haben auch eine ziemlich unterschiedliche Vorstellung davon, wie genau dieses Leben aussieht.

Forscher*innen freuen sich über Pflanzen oder Hinweise zu Alien-Käfern. Und ja, einige Menschen da draußen gehen noch weiter und glauben zu 100 Prozent an die Existenz von Aliens und UFOs. Ein 33-jähriger Mann will sogar aussehen, wie ein Alien, aber das ist eine andere Geschichte. Ein UFO-Jäger soll jetzt neue Beweise für Leben auf dem Mars entdeckt haben! Zu sehen ist eine Alien-Figur, die einen Mars Rover beobachte und dabei so chillig auf dem Mars rumliegt, wie manche Menschen am Strand liegen. Um genau zu sein, sieht sie einem Menschen sogar sehr ähnlich …

Alien-Mensch auf dem Mars: Zweifel an seinen "Beweisen"

Der UFO-Jäger ist sich sicher, dass er damit einen Beweis für Leben auf dem Mars gefunden hat. Ein Alien-Mensch, mit roten Haaren und einem Jogger, der ganz entspannt auf dem Mars rumliegt. Irgendwie klingt das alles zu verrückt, um wahr zu sein.

Auch in den Kommentaren finden User*innen das alles ziemlich suspekt. Der YouTube-Kanal "UFO Sightings Daily" ist jedenfalls bekannt dafür, verrückte Interpretationen in Fotos der NASA auf seinem Kanal zu verbreiten. Vermutlich handelt es sich dabei nur um einen Schatten oder eine komische Anordnung von Gestein. Jedenfalls ist ziemlich sicher, dass dies kein hundertprozentiger Beweis für Leben auf dem Mars ist – sorry an alle UFO-Jäger*innen da draußen! Wir halten uns doch lieber an die offiziellen Aussagen und Forschungen von Wissenschaftler*innen. Bilder können nämlich ziemlich trügerisch sein.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->