Tyler Henry: Was kostet ein Reading beim Netflix Medium?

Tyler Henry: Erfolgreiches Medium

Tyler Henry ist gerade mal Mitte 20 – hat sich aber bereits einen großen Namen als Medium gemacht. In der Netflix Dokumentation „Life After Death“ kontaktiert er für Hinterbliebene deren verstorbene Liebsten.

_____

WAS ANDERE INTERESSIERTE:

_____

Tylers Kund*innen: Menschen, die jemanden verloren haben. In etwa einstündigen Sitzungen berichtet Tyler von den (oft unbekannten) Umständen der Todesfälle, wie es den Seelen im Jenseits geht und was die Toten, den Hinterbliebenen mitteilen wollen.

So bekommt man ein Reading mit Tyler

Auf Tylers Website kann sich jede*r für ein Reading – so heißen die Sitzungen mit Tyler – eintragen. In „Life After Death“ werden Besuche bei Klient*innen in den USA gezeigt. Beim Eintragen ist es aber durchaus möglich, ein anderes Land auszuwählen. Auch Deutschland ist in der Liste.

_____

MEHR SPANNENDE STORYS AUS DEM WAHREN LEBEN

_____

In dem Kontakt-Formular ist vermerkt, dass Tyler keinen Zugang zu den Einsendungen habe, da er keine Informationen zu den Kund*innen vor der Sitzung haben möchte.

Die Bearbeitung der Einsendungen soll nach dem Prinzip „first come first serve“ ablaufen. Heißt, wer sich zeitig einträgt, wird auch schneller eine Antwort bekommen. „Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis wir antworten. Aktuell überwältigen uns die Anfragen“, heißt es auf der Website.

Nach Angaben von Netflix sollen mehr als 300.000 Menschen auf Tylers Warteliste stehen. Das kann also ECHT dauern…

So teuer ist eine Sitzung mit dem Netflix Medium

Auf der Website sucht man vergebens nach einem Preis für ein Treffen mit Tyler. Das lässt vermuten, dass ein Reading sehr teuer sein könnte. Hochpreisige Dienstleistungen werden im Internet oft nicht angegeben, da dies Kund*innen abschrecken oder Kritik auslösen könnte.

Zum Vergleich: Ein anderes US-Medium, John Edward, ist auch ein Star und regelmäßig in TV-Shows zu sehen. Seine Fame-Status ist also durchaus mit Tylers zu vergleichen. Edward – der allerdings auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann – verlangt für ein Reading 850$ also umgerechnet etwa 770 Euro.

Aufgrund von Tylers weltweiter Bekanntheit durch die Netflix Dokumentation kann von einer ähnlichen Gage ausgegangen werden.

Tyler: Das kosten seine Tour Tickets

In „Life After Death“ wird es bereits gezeigt: Tyler Henry gibt nicht nur private Einzel-Readings, sondern ist auch mit einer großen Reading-Tour unterwegs. Hier werden per Zufall Menschen aus dem Publikum ausgewählt, denen Verstorbene Botschaften aus dem Jenseits überbringen wollen.

Die Tournee begann bereits im September 2021 und endet im April 2023. Insgesamt 24-mal wird Tyler vor tausenden Menschen pro Termin auf der Bühne stehen. Tickets gibt’s für die späteren Termine ab 40 Dollar – aktuellere Daten gibt’s dann erst ab 125 Dollar. Ob Tyler mal nach Deutschland kommt, kann aber wohl nur ein Medium beantworten...

Video-Tipp: Ewiges Leben – Glaubst du daran?

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->