„Two And A Half Men“: So viel verdienen die Stars der Serie

“Two And A Half Men” gehört bis heute und wohl für immer zu den absoluten Kult-Shows. Die Serie rund um Charlie (Charlie Sheen), Alan (Jon Cryer) und Jake Harper (Angus T. Jones) hat die Fans über viele Staffeln begeistert. So sehr sogar, dass nicht einmal der Rausschmiss von Charlie Sheen zu Beginn von Staffel 9 die Serie niederringen konnte. Ab da ging es weiter mit Walden Schmidt (Ashton Kutcher) als neuen Besitzer des berühmten Strandhauses. Doch bei 12 Staffeln und so vielen krassen Charakteren und Schauspieler*innen stellt sich die Frage, wer aus „Two And A Half Men“ finanziell das meiste herausgeholt hat. Wir verraten euch, wer am meisten bei der Serie verdient hat!