"Twilight": Wann kommen die nächsten Filme?

Fans hoffen seit Jahren auf eine Fortsetzung der "Twilight"-Reihe. Vor allem, nachdem das neue Buch "Biss zur Mitternachtssonne", die Geschichte aus Edwards Perspektive erzählte, haben sich viele gefragt, wann endlich der neue "Twilight"-Film kommt. Neue Filme sind aktuell nicht geplant, aber es gibt gute Neuigkeiten für Fans der Bücher: Schon im August 2020 hat Stephenie Meyer gleich zwei neue Teile der "Twilight"-Reihe angekündigt und wir verraten euch, was geplant ist …

"Twilight": Wovon handelt die Fortsetzung?

Die neuen "Twilight"-Bücher sollen eine Art Fortsetzung von "Breaking Dawn" werden, dem letzten Teil der Buch-Reihe. Dort haben Edward und Bella ihre Tochter Renesmee empfangen und Jacob hat sich auf sie geprägt. Auf ihrer offiziellen Website hat Stephenie Meyer verraten, was uns in den neuen "Twilight"-Teilen erwartet: Die Geschichte soll sich weiterhin um die gleichen Charaktere drehen, aber jetzt mit Renesmee und Leah Clearwater (die einzig bekannte Werwolf-Frau, ältere Schwester von Seth Clearwater) als Erzählerinnen, um wieder eine Vampir- und eine Werwolf-Seite der Geschichte zu erzählen. Das ganze soll dann fünf, zehn oder sogar fünfzehn Jahre nach den Ereignissen in "Breaking Dawn" spielen. Das kommt wohl alles darauf an, wann es die Autorin schafft, das Buch zu beenden.

Wann erscheinen die neuen "Twilight"-Teile?

Stephenie Meyer hat noch kein offizielles Release-Datum für die "Twilight"-Fortsetzungen verraten. Dafür hat sie gesagt, dass sie zuerst an einem ganz neuen Buch arbeiten möchte. Meyer ist bekannt dafür, dass sie sich gern Zeit für ihre Romane lässt, deshalb kann man auch nur schwer eine Schätzung abgeben. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden und sagen sofort Bescheid, wenn es ein potenzielles Datum oder Neuigkeiten zu den neuen "Twilight"-Büchern gibt. Bis dahin können wir uns ja weiterhin den Kopf über diese 10 Dinge, die in "Twilight" keinen Sinn ergeben, zerbrechen.

