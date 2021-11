"Twilight": Geheime Geschichte enthüllt!

Wie wurde "Twilight"-Bösewicht Victoria so gefährlich?

Die Charaktere in "Twilight" haben oft eine sehr lange und komplizierte Hintergrundgeschichte, was Fans so gebannt an den Büchern gehalten hat. Irgendwie war alles miteinander verwoben und man erfährt extrem viel über die Charaktere. Auch ein beliebtes "Twilight"-Geheimnis: Warum sind die Cullens so reich? In den Filmen muss die Story natürlich an einigen Stellen gekürzt werden, deshalb fallen viele Informationen unter den Tisch. So auch die Geschichte von Victoria, der bösartigen und rothaarigen Vampir-Frau aus den ersten drei Teilen. Verkörpert wurde Victoria in "Twilight" von Rachelle Lefevre, die danach gefeuert und später durch Bryce Dallas Howard ersetzt wurde.

Vor "Twilight": Victorias geheime Vergangenheit

Obwohl Victoria in gleich zwei Filmen eine zentrale Rolle als Bösewicht hat, wird ihre Vergangenheit in den "Twilight"-Filmen geheim gehalten – dabei hat die es wirklich in sich! Hunderte Jahre bevor die Liebesgeschichte zwischen Edward und Bella beginnt, wurde Victoria zusammen mit ihrer Schwester Anna in eine Sklavenschaft hineingeboren. Ihr Besitzer war sehr brutal und gewalttätig, aber die beiden Schwestern schafften es zu fliehen und landeten im Jahr 1500 auf der Straße in London, wo sie Prostituierte wurden, um zu überleben. Ziemlich früh gelangten die beiden an einen Zuhälter, der sie ebenfalls misshandelt hat. Anne konnte ihm entkommen und ließ ihre Schwester zurück. Jahre später findet sie Victoria, die es ebenfalls geschafft hat dem Zuhälter zu entfliehen, und nun eine ausgehungerte Straßendiebin ist.

"Twilight": So wurde Victoria zum Vampir

Victoria war geschockt, als sie erfuhr, dass ihre Schwester in der Zwischenzeit zu einem Vampir verwandelt wurde, aber erlaubte ihr, sie auch zu verwandeln, damit sie ihr Leben in Angst endlich hinter sich lassen kann. Victoria und Anne machten ab da zusammen Jagd auf Menschen. Einige Jahre lebten sie super harmonisch in einem weiblichen Vampir-Klan zusammen, den sie immer wieder vergrößerten, indem sie Frauen verwandelten – und was glaubt ihr, wem das natürlich gar nicht gepasst hat? Den Volturi! Ihnen sind große und starke Vampir Stämme ein Dorn im Auge, da sie für Aufsehen unter den Menschen sorgen könnten oder sogar eine Konkurrenz für die Volturi werden können. Sie töteten jedes Mitglied des Stammes, bis auf Victoria, die fliehen konnte, weil sie die Fähigkeit besitzt sich unter Menschen zu tarnen. Sie war wieder allein bis sie ihren Partner James fand, der dann von den Cullens getötet wurde – und schon wieder war sie allein, dafür wollte sie sich natürlich rächen. Was dann passiert, kennt ihr jedoch alle aus "Eclipse".

