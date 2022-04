„Twilight“: Verrückter Geheimplan enthüllt!

"Twilight": Es gab ein geheimes erstes Skript

Das erste Skript zu "Twilight" wurde von Mark Lord im Auftrag von MTV und Paramount verfasst. Doch es hatte so ziemlich gar nichts mehr mit dem Buch zu tun. Der Grund? Mark Lord sollte viel mehr Action reinbringen, um auch das männliche Publikum mit dem Film abzuholen, denn diese würden sie mit zu viel Romanze verlieren. So kam dann eine komplett andere Story heraus…

"Twilight" ohne Kristen Stewart und Robert Pattinson als Bella und Edward ist eigentlich schon unvorstellbar. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Bella zuerst Vampire mit einem Gewehr erschießt und sich später selbst in einen verwandelt? Oder dass Carlisle Cullen und Charlie Swan beide ermordet werden? Nein? Wir auch nicht. Aber genauso stand es im ersten Skript. Aber es kommt noch besser: Bella soll auch noch auf einem Jetski vom FBI gejagt worden und eine richtige Sportskanone gewesen sein. Das hatte alles wirklich gar nichts mehr mit dem Buch zu tun.

Als Catherine Hardwick dann ins Boot geholt wurde und das Skript sah, war sie entsetzt: "Ich sagte 'Als Erstes muss dieses Skript in den Müll geworfen werden. Überhaupt nicht gut. Ihr müsst es so machen wie das Buch.'" Dem sind alle Verantwortlichen gefolgt und wir sind froh drum, denn das erste Skript war schon etwas ZU verrückt. Und dank Bella's tragischem Fehler und vielen weiteren Plot-Twists sind die Filme ja trotzdem spannend geworden.

