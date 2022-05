„Twilight“-Star verkatert am Set: Diese Kult-Szene leidet darunter

Ashley Greene hat ihren eigenen "Twilight"-Podcast

Seit einigen Wochen hat Ashley Greene, die in den "Twilight"-Filmen Alice Cullen spielt, einen eigenen Podcast "The Twilight Effect". In diesem bringt sie so einige "Twilight"-Geheimnisse ans Licht. In einer neuen Folge verriet sie, dass eine Person für sie besonders wichtig war: Peter Facinelli.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Twilight": Die Wahrheit über die Verwandlung der Cullen-Vampire

Ian Somerhalder fand "The Vampire Diaries" abstoßend

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Dieser spielt in den Filmen das Familienoberhaupt der Cullen-Familie Carlisle Cullen und hat auch am Set eine Art Vater-Rolle für den gesamten Cast übernommen. In einer Situation war ihm Ashley Greene besonders dankbar…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Twilight": Das war Ashley Greene schlimmster Tag im Leben

In ihrem Podcast erzählt sie von ihrem besten und schlechtesten "Twilight"-Erlebnis: Die Dreharbeiten der ikonischen Baseball-Szene, die sogar mehrere Tage in Anspruch genommen hat. Ashley Greene ist bis heute noch stolz darauf, wie ihr Pitching (Der Pitcher ist der Werfer im Baseball) ausgefallen ist. Doch sie erinnert sich auch daran, dass es so kalt war, dass ihre Lippen sich blau verfärbten. Und dann erwähnt sie einen ganz besonders schlimmen Tag: "An einem Tag war ich verkatert, das werde ich nie wieder tun." Sie fährt dann fort: "Ich erinnere mich, dass das einer der schlimmsten Tage meines Lebens war und Peter sich für mich einsetzte, den Baseball-Schläger für mich in die Hand nahm und sagte: 'Es ist so kalt hier draußen, wir sollten sie rausschmeißen und nach Hause schicken.'"

Da hat Peter Facinelli bewiesen, dass er ein gutes Gespür hat und nicht nur im Film eine gute Vater-Figur ist. Ashley Greene war ihm natürlich mega dankbar: "Ich dachte mir: 'Gott segne dich, Peter'" Und weil die Schauspielerin dann das Set verlassen hat, sieht man von ihr im Baseball-Spiel vermutlich viel weniger, als wir es vielleicht sonst hätten. Immerhin hat sie aus dieser Situation gelernt.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->